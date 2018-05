Na, wart ihr auch schon im Kino und habt euch den neuen Marvel-Streifen "Avengers: Infinity War" angeschaut? Soll ja eindrucksvoll sein. Die Art Film, bei dem man am Ende schon kaum erwarten kann, dass der nächste Teil rauskommt und zu Hause noch alle Fantheorien im Internet studiert, damit einem auch JA kein Detail entgeht.





Für alle, denen das noch immer nicht reicht, haben wir hier mal was vorbereitet: Dürfen wir vorstellen? Geeky Sex Toys. Dank dieser australischen Firma könnt ihr noch ein bisschen weiter in der Welt eurer liebsten Helden schwelgen, auch wenn sogar der letzte Filmblog gelesen ist und die Lichter langsam ausgehen – unter der Decke.



Geeky Sex Toys stellt lustige Lustspielzeuge her, mit denen wahrscheinlich sogar "The Big Bang Theory's" Sheldon Spaß am frivolen Bettlakensport hätte. Und zum Kinostart von "Infinity War" haben sie extra eine ganz neue Reihe herausgebracht, die den klangvollen Namen "The Indulgers: Pleasure War" trägt.

Das Sortiment reicht von einem grünen Hulk-Dildo über zahlreiche Butt-Plugs bis hin zur sogenannten Infinity Fist – eine gülden glitzernde Hand, die ganz offensichtlich zum Einführen in etwaige Körperöffnungen gedacht ist. Ey, jeder hat an anderen Sachen Spaß.

Auch wer sich nicht allzu sehr für die Superhelden des Marvel-Universums begeistern kann, kommt auf der Internetseite des Herstellers garantiert auf seine Kosten. Denn dort gibt es Spielzeuge für alle Interessenfelder aus dem Fantasy-Bereich. Ein Dildo in Form von Jon Snows Schwert, Analpfropfen, die aussehen wie ein Pikachu-Schwanz, eine Han-Solo-Reise-Vagina – hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Sogar einen Superman-Dildo inklusive Cape kann der lustvolle Fan hier erstehen. Wobei es wahrscheinlich ratsam wäre, das Cape vor der Nutzung abzunehmen…