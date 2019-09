Achtung, Achtung, dieser Text ist nichts für Klaustrophobiker! Denn was der Freizeitpark "Six Flags America" in Woodmore im US-Bundesstaat Maryland anbietet, dürfte selbst dem tapfersten Gruselfreund ohnehin schon einen Schauer über den Rücken jagen – auch ohne Angst vor kleinen Räumen.

Wie jedes Jahr feiert die Amusement-Park-Kette das sogenannte Fright-Fest, eine Hommage an alles, was uns den kalten Schweiß auf die Stirn treibt. Ein wichtiges Ereignis wird auch in diesem Jahr wieder die sogenannte "Coffin Challenge" sein, bei der ein paar Horror-Fans mit zu viel Zeit 30 Stunden lang in einem teils offenen Sarg liegen – und nichts tun. Von Freitag, den 27. September um 16 Uhr, bis Samstag, den 28. September um 22 Uhr sollen sie aus nur halb ersichtlichen Gründen in ihren Holzkisten liegen – ohne sich die Zeit dabei mit Musik, Handys, Uhren oder anderer Technologie vertreiben zu dürfen.

Wer den Sarg außerhalb der Pausenzeiten verlässt, wird disqualifiziert

Die Regeln, die auf der Website des Vergnügungsparks festgelegt sind, sind recht simpel: "Sargliegende dürfen während der offiziellen Öffnungszeiten einen Freund oder eine Freundin mitbringen, um ihnen Gesellschaft zu leisten, müssen die Zeit außerhalb der Öffnungszeiten jedoch alleine über die Bühne bringen. Naja, nicht ganz alleine, da unsere Fright-Fest-Ghuls in der Dunkelheit warten werden. […] Technische Geräte dürfen nur während der designierten Pausenzeiten genutzt werden. Jeder, der seinen Sarg außerhalb der Toiletten- oder Essenspausen verlässt, wird automatisch disqualifiziert."

Und: Dieses Jahr soll es einen neuen Twist geben. Anstatt sich alleine in einem Sarg zu Tode zu langweilen, können – zumindest in Maryland – Paare gemeinsam zur Challenge antreten. Wer jetzt allerdings glaubt, dass er da einfach ganz entspannt rumliegen kann, liegt auch wieder nicht ganz richtig, denn: "Teilnehmende werden möglicherweise Nebel, dramatischem Licht, Blitzfotografie und extremen Wetterkonditionen ausgesetzt sein." Mal ganz abgesehen davon, dass Hunderte Freizeitparkbesucher dir dabei zugucken, wie du bräsig in einem Sarg rumliegst und kläglich an dem Versuch scheiterst, dir den großen Zeh zu kratzen.

Die Gewinner dürfen sich am Ende übrigens über 600 Dollar in bar freuen – und natürlich über Ruhm und Ehre. Wer entweder lieber alleine abhängt oder niemanden kennt, mit dem er 30 Stunden am Stück verbringen könnte, ohne hinterher einen echten Sarg zu brauchen, braucht sich im Übrigen nicht grämen: In anderen "Six Flags"-Ablegern können Grusel-Freunde auch alleine in die Kiste.

