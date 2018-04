Sommer, Sonne, Strand und Meer - und mittendrin leichtbekleidete, junge Frauen. Die Aktfotografie von Dennis Swiakowski aus seinem neuen Bildband "Chasing Dreams" verkörpert eine Unbeschwertheit, wie man sie nur von warmen Sommertagen kennt. Der Stil seiner Bilder zeichnet sich durch das warme, verspielte Licht aus, das Lust auf den nächsten Strandurlaub macht.

Swiakowski fotografiert analog und ohne anschließende Bildbearbeitung, was den Fotos eine ganz besondere Leichtigkeit verleiht. Umgeben sind seine Aktmodelle von atemberaubenden Kulissen in scheinbar unberührter Natur.

"Ich schätze mich glücklich, dass das ich machen darf, was ich wirklich liebe"

"Chasing Dreams" ist eine Monografie seiner Arbeiten aus den letzten sechs Jahren. "Das Buch nimmt uns mit von den Alpen bis zur Karoo-Wüste in Südafrika, an die Côte d’Azur und zu anderen exotischen Plätzen auf der ganzen Welt", schreibt Swiatkowski auf Instagram zu seinem neuen Bildband. "Ich schätze mich glücklich, dass ich das machen darf, was ich wirklich liebe, an faszinierende Orte reisen und Menschen treffen zu dürfen, die mich wirklich inspirieren."

Dennis Swiakowski ist erfolgreicher Modefotograf und hat schon für namhafte Magazine wie Elle und Glamour sowie für Nike, Adidas und Hunkemöller gearbeitet. Geboren wurde er in Amsterdam, wuchs in den Niederlanden und Südafrika auf. Heute pendelt er zwischen Europa, Afrika und Amerika.

"Chasing Dreams" von Dennis Swiatkowski ist im Prestel Verlag erschienen, 212 Seiten mit 200 Farbabbildungen, zu kaufen für 39,95 Euro.