Zum Ersten, zum Zweiten, geschreddert. Es war die kurioseste Meldungen der vergangenen Tage: Kurz nachdem das Bild des weltbekannten Künstlers Banksy für einen Millionenbetrag versteigert wurde, schaltete sich ein im Rahmen versteckter Schredder ein und zerschnitt das Kunstwerk, wie NEON bereits am Samstag berichtete. Was viele vermutet hatten, bestätigte sich jetzt. Banksy hat das Schreddern jahrelang geplant.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Streetart-Künstler ein Video, in dem er sich zur Tat bekannte: "Vor ein paar Jahren habe ich heimlich einen Schredder in einem Gemälde eingebaut, für den Fall, dass es jemals versteigert wird." Im Video zeigt Banksy, wie er einen Aktenvernichter in den Bilderrahmen einbaute.

"Banksy ist der größte Künstler unserer Zeit"

Bereits kurz nach dem Vorfall hatte Alex Branczik, Direktor der Abteilung für Zeitgenössische Kunst beim Auktionshaus Sotheby‘s in London, dem Magazin "The Art Newspaper" zufolge gesagt: "Es scheint, als seien wir gerade gebanksyed worden."

Es müsse nun geklärt werden, was das Schreddern für den Käufer bedeute, so der Direktor: "Das Schreddern ist nun integraler Bestandteil des Kunstwerks. Man könnte argumentieren, dass das Werk jetzt wertvoller ist als vorher. Wir haben mit dem erfolgreichen Bieter gesprochen, der überrascht war von der Geschichte. Wir sind in Gesprächen über die nächsten Schritte."

In den Kommentaren unter Banksys Geständnis-Video wird der Künstler für seine Aktion gefeiert: "Der größte Künstler unserer Zeit", schreibt ein User. Ein anderer lobt das Schreddern, weil es gleich mehrere Dinge gleichzeitig kritisiert: "Einerseits durchbricht es das kapitalistische System und anderseits zeigt er, dass der Künstler – sofern er es beabsichtigt – immer noch die Oberhand hat." Banksy selbst kommentierte das Video mit einem Zitat von Picasso: "Der Drang zu zerstören ist auch ein kreativer Drang."

Wie wurde Banksy überhaupt berühmt?

Weltweite Bekanntheit erlangte Banksy im Übrigen durch sein "Kissing Coppers"-Bild an der Wand eines Pubs in der englischen Stadt Brighton. Es zeigt zwei sich küssende Polizisten. Inzwischen hat er 3,5 Millionen Abonnenten auf seinem Instagram-Account. Wer hinter dem berüchtigten Steetart-Phantom steckt, ist bis heute aber immer noch ein ungelöstes Rätsel.