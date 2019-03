Fullscreen

Das Bauhaus wird in diesem Jahr 100 – nein, die Rede ist nicht von der großen Baumarktkette aus der Schweiz, sondern vom "Staatlichen Bauhaus". Initiator Walter Gropius gründete 1919 eine Kunstschule in Weimar, in der er Kunst und Handwerk wieder mehr zusammenbringen wollte und damit die Architektur und das Design der klassischen Moderne schuf. Bauwerke und Möbel sollten eine Formsprache haben und einer Intention folgen: Sie sollten praktisch und erschwinglicher werden.

Die Kreativ-Plattform "99designs" hat im Jahr des Bauhaus-Geburtstages ihre Community aufgerufen, Logos bekannter Marken im Bauhausstil zu designen. Ob Starbucks, Adidas oder Ferrari – die User tobten sich aus und reichten über 2000 Designs ein. „Den Bauhäuslern ging es um die Wahrnehmung unserer Gesellschaft und den Versuch, ihre Entwicklung mit guten Ideen zu begleiten. Der langlebige Einfluss der Designschule auf Künstler weltweit zeigt sich auch bei diesem Projekt: Grafikdesigner aus über 10 verschiedenen Ländern wie Argentinien, Guatemala und USA sowie Russland, Lettland und Großbritannien haben den Logos großer Marken ein Design-Update im Bauhaus-Stil verpasst“, so Patrick Llewellyn, CEO 99designs. Die meisten Votes erhielt schließlich das Adidas-Logo von "Jaseng99". Wir finden: Anschauen und staunen – denn manche Logos würde man sich in diesem Look zumindest für eine Kollektion wünschen.