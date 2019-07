Hochzeiten sind out? Von wegen! Stattdessen avancieren sie immer mehr zum neuen Statussymbol: eine aufwendige Einladung, ein pompöses Kleid, eine dreistöckige Torte, eine exklusive Location, ein durchgestyltes Farbkonzept ... Nach oben scheint es keine Grenzen zu geben. Da werden für "den schönsten Tag des Lebens" gerne einmal 30.000 Euro ausgegeben. Doch selbst bei der perfekt vorbereiteten Feier gibt es Momente, in denen nicht alles glatt läuft. Auf den Hochzeitsfotos sieht man davon meistens aber nichts.

Ian Weldon ist Fotograf, aber kein Hochzeitsfotograf, wie er selbst immer wieder betont. Dieser Fakt ist ihm so wichtig, dass er seinen Bildband sogar "I am not a Wedding Photographer" (deutsch: "Ich bin kein Hochzeitsfotograf") genannt hat – und das obwohl das Buch voll mit Fotos von Hochzeiten ist. Er beschreibt sich stattdessen lieber als Dokumentarfotograf, der sich auf Hochzeiten spezialisiert hat.

Ian Weldon: "Ich bin kein Hochzeitsfotograf"

"Ian sagt, dass er KEIN Hochzeitsfotograf sei. Ich weiß, was er damit meint, aber diese clevere Abgrenzung täuscht, denn er ist der realste Hochzeitsfotograf, dem ich je begegnet bin", sagt Martin Purr, ein bekannter britischer Fotograf, über Ian Weldons Arbeit im Vorwort des Bildbandes. Kennengelernt haben sich die beiden Fotografen, nachdem Parr bei einem Vortrag über seine Arbeit von einem Zuhörer Weldons Arbeit empfohlen bekommen hatte. Parr war begeistert von den authentischen Hochzeitsfotos und nahm Kontakt zu ihm auf. Damit schien er anfangs noch allein zu sein. Weldon hatte erfolglos versucht, von der Kunstszene ernst genommen zu werden. Er wurde immer nur als "so ein Hochzeitsfotograf" abgestempelt, wie es im Vorwort weiter heißt.

Die "Martin Parr Foundation" ist es auch, die "I am not a Wedding Photographer" nun zusammen mit RRB PhotoBooks verlegt. Ein Glück für alle, die genug von den kitschigen 08/15-Hochzeitsfotos haben. Auf 88 Seiten gibt es 48 Bilder, die "das Fest aller Feste" so ehrlich zeigt, wie man es sonst oft nicht zu Gesicht bekommt.

"I am not a Wedding Photographer" gibt es für 24 GB-Pfund bei der "Martin Parr Foundation" zu kaufen. Die Fotos können aber auch bei der Ausstellung von Ian Weldon im Stiftungsgebäude in Bristol, England angeschaut werden. Sie läuft von bis zum 10. August 2019.