Auf der Suche nach frischem Futter für deinen Instagram-Feed? Kein Problem. Wir haben hier einige Empfehlungen aus unserer NEON-Redaktion für euch zusammen gestellt, die wir regelmäßig aktualisieren:

Die Looks der Stars in curvy: The 12ish Style

Warum folgen? Katie Sturino zeigt auf ihrem Account "The 12ish Style", wie die Looks der Stars an einer Frau mit Kurven aussehen - und zwar fabelhaft! Sturinos Mode-Vorbilder reichen von Meghan Markle bis Chrissy Teigen. Wer Inspiration zum Nachstylen sucht, ist hier an der richtigen Adresse.

instagram.com/the12ishstyle

Katzen mit ordentlich Knete: Cash Cats

Warum folgen? Diese Katzen haben mehr Geld als du. Bei "Cash Cat" gibt es Cat-Content vom Feinsten. Süße Kätzchen, die in Geldscheinen baden und posieren, als wäre es das Normalste der Welt - was will man mehr?

instagram.com/cashcats

Mütter bevor sie Mütter wurden: Mothers Before

Warum folgen? "Mothers Before" sammelt Fotos von Müttern in ihrer Jugend, bevor sie Kinder bekommen haben - und jeder kann sein eigenes Bild oder das der eigenen Mutter einreichen. Viele der Retro-Fotos zeigen: die Mode von damals kann man heute bestimmt wieder in einigen Hipster-Kleiderschränken finden.

instagram.com/mothersbefore

Für Film-Fans: Script to Screen

Warum folgen? Wie viel wird in Filmen eigentlich improvisiert und wie genau sehen die Regie-Anweisungen aus? Wer schon immer mal sehen wollte, wie die Drehbücher von seinen Lieblingsfilmen aussehen, ist bei "Script to Screen" genau richtig.

instagram.com/script.to.screen

Hier gibt's den Pink-Overkill: All Pink Everything

Warum folgen? "All Pink Everything" sammelt Bilder von Dingen, die - wie der Name schon vermuten lässt - pink sind. Egal ob man die Farbe mag oder nicht, die monochromen Farben auf diesem Account wirken irgendwie beruhigend. Hübsch anzusehen ist es außerdem.

instagram.com/itsallpinkeverything