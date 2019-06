Man könnte sich fragen, warum ich in Zeiten des Minimalismus und in unserer ohnehin "nur" 57 Quadratmeter großen Wohnung einen Stapel 20 Jahre alter Pokémon-Karten aufbewahre. Nun, aus demselben Grund, aus dem ich auf dem Dachboden meiner Eltern einen Ordner mit Diddl-Blättern horte und als Kind ein D-Mark Stück in meinem Schmuckkästchen versteckt habe (das befindet sich dort übrigens immer noch): Ich hoffte und hoffe noch immer darauf, dass ich meinen Erben irgendwann einmal den Moment ermögliche, in dem zwischen meinem alten Plunder ein wahrer Schatz gefunden wird. Zwischen dem Berg NEON-Zeitschriften von 2010 bis 2018 und meinen Klamotten, die bis dahin bestimmt wieder von Berliner Hipstern getragen werden, sollen sie etwas entdecken, mit dem sie Geld machen können. Denn dank meiner nicht zu erwartenden Rente und der Tatsache, dass ich mir in Hamburg niemals eine Immobilie leisten werden kann, muss ich für meine Enkel und Urenkel kreativ werden: Ich muss Dinge aufbewahren, die vielleicht mal etwas wert sein werden.

Was sind meine Pokémon-Karten auf Ebay wert?

Die Online-Ausgabe des britischen Boulevard-Magazins "The Sun" titelte letzte Woche: "Deine alten Pokémon-Karten könnten bis zu 5300 Pfund (ca. 5930 Euro) wert sein – wir enthüllen die wertvollsten". Alte Pokémon-Karten? Kommt nun etwa schon der Moment, an dem sich meine kindliche Sammel-Leidenschaft endlich auszahlt? Zu Hause kramte ich die Kiste, in der ich Erinnerungsstücke aufbewahre, hervor, und nahm den Stapel bunter Karten heraus. 84 Stück, um genau zu sein. Zwei Drittel davon mit Pokémon der ersten (und einzig coolen) Generation und ein Drittel mit "neuen" Karten aus der zweiten Generation. Lahme Geschöpfe wie Krabby oder Seeper habe ich sogar doppelt oder dreifach.

Gesammelt habe ich die Karten damals in der Grundschule, also vor 20 Jahren. Die ersten Karten hatte ich von einem Jungen geschenkt bekommen, an dessen Namen ich mich nicht einmal erinnere – aber er war wohl etwas in mich verschossen. Ich hatte damals wohl ein gutes Geschick dafür, aus wenigen Karten möglichst viele zu machen. Auf dem Schulhof habe ich getauscht und verhandelt wie ein Weltmeister. Und irgendwann hatte ich dann über 80 Karten, ohne je für eine bezahlt zu haben. Was aus diesem Geschick geworden ist, weiß ich nicht. Sonst wäre ich jetzt wohl reich und müsste mich nicht auf einen Stapel Spielkarten als Altersvorsorge verlassen ...

Auf Ebay habe ich also nachgeschaut, was meine Schätze momentan so wert sind. Die Auflösung findet ihr in dieser Fotostrecke.