An Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu Christi – warum also nicht seinen Eltern ein Bild vom Sohn Gottes schenken, wenn sie auch noch gläubig sind? Das dachte sich ein Mann aus Utah: Doch Ryan schenkte seinen Eltern kein Bild von Jesus, sondern von Schauspieler Ewan McGregor in seiner Rolle als Obi-Wan Kenobi in der Science-Fiction-Reihe "Star Wars".

Da seine Eltern aktive Mitglieder in der "Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage" sind, waren Bilder von Jesus im Wohnzimmer für den jungen Mann schon in seiner Kindheit nichts Ungewöhnliches. Die Glaubensgemeinschaft gehört zu der Konfessionsgruppe der Mormonen, die besonders in den USA weit verbreitet ist.

Der perfekte Streich

Die Idee, seinen Eltern mit dem Bild aus "Star Wars" einen Streich zu spielen, erschien Ryan daher perfekt. Seine Inspiration bekam er von einem User auf der Online-Plattform "Reddit": "Es sah genau aus wie ein Bild von Jesus, das früher bei uns hing", sagte Ryan dem Online-Magazin "Insider". "Dann hatte ich die Idee, wie lustig es wäre, es meinen Eltern zu schenken und sie es tatsächlich nicht erkennen und an die Wand hängen würden. Das schien der perfekte Streich zu sein."

Gesagt, getan. Wie Ryan dem Magazin berichtete, schöpften seine Eltern keinen Verdacht und hängten das Bild sorglos ins Wohnzimmer. Sein Weihnachtsstreich wurde bekannt, nachdem er ein Video bei YouTube hochgeladen hatte, in dem seine Eltern das Geschenk auspacken und freudig den anderen Mitgliedern der Familie zeigen.

Was nun?

Doch nun plagt ihn das schlechte Gewissen – und auch seine Eltern riechen langsam Lunte. Schon beim Auspacken hätten sie gemerkt, dass etwas nicht stimmte, so Ryan. Da sie jedoch kaum Fernsehen schauen würden, sei ihnen die Ähnlichkeit nicht aufgefallen. Bei "Reddit" postete er ein Bild seines Geschenks mit dem Satz: "Ich habe einen großen Fehler gemacht. Meine Mum liebt ihr Jesus-Weihnachtsgeschenk und ich habe keine Ahnung, wie ich aus der Sache wieder rauskommen soll."

Nachdem seine Geschichte nun bekannt wurde, entschied Ryan, immerhin seinen Vater einzuweihen – und dieser konnte nicht aufhören zu lachen. "Noch hoffe ich inständig, dass meine Mutter nichts bemerkt", sagt Ryan. "Bis dahin überlege ich, wie ich heil aus der Nummer herauskomme."