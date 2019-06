Spätestens seitdem Menschen auf Pinterest und Instagram nach "Inspiration" für ein Tattoo suchen, häufen sich die immer gleichen Motive. Vor ein paar Jahren waren es Unendlichkeits-Zeichen, Traumfänger und Vogel-Silhouetten – mittlerweile sind es Mandalas, 08/15-Sprüche und alles rund um Astrologie. Was vielleicht mal als individueller Ausdruck des eigenen Charakters oder der Lebensgeschichte gedacht war, entwickelt sich mit wenigen Klicks plötzlich zum Massen-Trend. Kein Wunder also, dass viele Tätowierer genervt sind von den immer gleichen Kundenwünschen.

Auf der Online-Plattform Reddit hat ein User nun Tattoo-Künstler gefragt, welche Motive sie nicht mehr sehen können beziehungsweise einfach nicht mehr tätowieren, weil sie so gelangweilt davon sind. Wir haben die 13 lustigsten Antworten für euch herausgesucht. Wenn ihr also bald ein neues Tattoo plant, haltet euch von den folgenden Ideen vielleicht doch lieber fern. Ihr findet euer eigenes Tattoo auf dieser Liste? Na dann keine Sorge, ihr seid schließlich nicht allein!

Die langweiligsten Tattoos laut Reddit-Tätowierern

"Ich habe eine Zeit lang als Shopmanager in einem Tattoo-Studio gearbeitet. Mein Boss, der Haupttätowierer, war super davon genervt, große Katzen (besonders Löwen), die Kronen tragen zu stechen. In einem Monat musste er fünf realistische Löwen (und einen Panther) mit Kronen auf Typen stechen, die sich wie ein König fühlen wollten. Ich musste irgendwann anfangen, weitere Anfragen in dieser Art abzuwimmeln. 'Sorry, Ian hat kein Interesse an großen Katzen diesen Monat.'"

"Ein Tattoo-Künstler aus Alabama hier. Ich bin überhaupt nicht religiös, aber ich glaube, ich habe bis jetzt die komplette Bibel auf menschliche Haut tätowiert."

"Mein Tätowierer-Freund meint: Taschenuhren umrahmt von Rosen."

"Ich weiß nicht, aber in 20 Jahren wird es eine Menge alter Leute mit Mandala-Tattoos und Baum-Silhouetten geben."

"Ich habe meinen Freund gefragt. Er sagt: 'Wenn ich noch ein Gottverdammtes Zitat auf Latein auf die Rippen eines Mädels tätowieren muss, knall ich mir das Hirn weg!' Ironischerweise hat er so eins gerade seiner Freundin tätowiert, als er mir das erzählt hat."

"Einfach alles von Pinterest: Silhouetten von Vögeln, 'Live Laugh Love', Unendlichkeits-Zeichen etc."

"Mein Tätowierer meinte, dass er keinen Wald mehr um den Arm von irgendjemanden tätowiert."

"Ich sehe eine Menge Leute mit dem Heiligtümer-des-Todes-Symbol aus 'Harry Potter'. Schon ausgelutscht?"

"Ich habe nichts gegen Gesichtstattoos, ich habe Freunde in meinem Alter, denen ihre echt gut stehen. Mein Problem sind 18-Jährige, die eins wollen, weil sie einen bestimmten Look haben wollen. Durch die Popkultur sind sie mittlerweile gesellschaftlich akzeptierter als früher. Am Ende des Tages wird so ein Tattoo sie einfach nur bei der Jobsuche behindern."

"1. Schlangen. 2. Totenköpfe. 3. Schlangen, die aus Totenköpfen kommen."

"Mein Tätowierer meinte, dass er die Nase voll von geographischen Koordinaten von Heimatstädten hat."

"Anker, an denen 'Refuse to sink' steht."

"Der Freund eines Freundes war so gelangweilt davon, Strichcodes in den Nacken der Leute zu stechen, dass er sich ein Spiel daraus gemacht hat, die bescheuertsten Produkte als Vorlage zu nehmen. Würden die Kunden ihre Tattoos abscannen, würden sie Hygieneprodukte, eine Tüte Nüsse, Kartoffelbrei und sowas als Ergebnis bekommen."