@huffpostbrasil e @cea_brasil chamaram pra participar do Todo Dia Delas, que celebra 365 mulheres BR <3 e eu fiquei aaaaaaa??? Foi top com @clarahellstab e @rayssafguedes e fotos com @juh_fotografia (fiquei bem ?oxe? ao saber que a fotógrafa era ela pq é minha miga, o que foi ótimo pq aí eu não fiquei morrendo de vergonha). Também foi agradável ficar com as roupas eheheh < @malfeitona usa C&A > Tô postando +de1 mês depois pq eu sou toda kssshhh~~~~ (barulho de gato arisco) com matérias. Elas são 1coisa muito armadilhosa pra mim que sou tímida e inexperiente. Por essas e outras que famosos tem assessoria de imprensa (na verdade eu não sou famosa e não conheço famosos e não sei como age a assessoria e to fazendo afirmações vãs). Até agora nenhuma tinha entrado assim em minha ~vida pessoal~, e sinto que estou //me expondo//. E como não dá pra entrar tudo eu fico com medo 1. das interpretações que seriam até justificadas 2. com as coisas que eram relevantes e eu deixei de falar e aí meu deus DO CÉU SOCORRO jamais lerei nenhum comentário ;-; Então já que finalmente decidi postar pra não ser UMA INGRATA, vou fazer uns aditivos curtos: 1. quando eu falo que eu não sei pq as pessoas tatuam comigo é um ~jeitinho~ de falar. Eu sei o porquê, até pq elas dizem (principalmente quem é de artes) e sou muito feliz com isso 2. ia pontuar outras coisas e explicar pq sou 1 grande justicaqueen @explicadona mas vou deixar pra fazer um vídeo quem sabe 1 #youtube não rola........ pq atingi limite de caracteres ta difícil enxugar 3. Não tem nada num número 3 a não ser dizer que essa é a segunda vez que eu pontuo coisas nessa legenda / O link para entrevista estará nos comentários e também no twitter e também no stories, ou seja 1 monte de lugar [não vou colocar na bio pois eu tenho um site] E EU QUERIA DIZER que quando a #C&A postou foi logo depois de ter postado #brumar me senti perto deles adão e eva do Beasil / e que pessoas me viram naquelas televisões de elevador e me avisaram me senti famosíssima aahah