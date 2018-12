Kennen Sie schon Leggy Teddy, die Katze mit den langen Beinen? Leggy Teddy ist eine Orientalische Kurzhaarkatze aus Monmouth County, New Jersey in den USA. "Er ist ein sehr eigentümlicher Kater", sagt sein Besitzer. Teddys extrem lange Vorderbeine unterscheiden ihn von anderen Katzen. Er hat sofort das Herz der Internetbenutzer erobert. "Nein, wie süß", schreibt ein Instagram-User. "Ich will ja nicht dramatisch sein, aber ich würde für ihn sterben", meint ein anderer. "Gehts nur mir so, oder ist er perfekt?", fragt ein weiterer Instagram-User. Teddy lebt mit drei weiteren Orientalischen Kurzhaarkatzen, Sache, Bindi und Dexter.