Es kann sich ja nicht ewig an Donald Trump abgearbeitet werden, das ist auf Dauer langweilig, dachte neulich das Internet und erfand einen Nebenkriegsschauplatz. Das Terrain, auf dem man sich aktuell in einem Chor von „Was für ein Depp“-Sagern auf der richtigen Seite wähnen kann, ist die deutsche Popmusik. Spezieller: die deutsche Popmusik, die von jungen Männern gemacht wird.

Was flippen da alle aus. Mit Schaum vorm Mund folgt Musikkritik auf Styleanalyse auf Charaktervorwurf. Hauptberufliche Finder, also Leute, die auf Facebook von morgens bis nachts alles irgendwie bewerten, verkünden den Verfall der Popmusik, dessen Auslöser sie, wenn ich das richtig verstehe, in Mark Forsters Song "Kogong" sehen. Die Journalisten sind nicht weniger aufgeregt. Sie nennen Musiker wie Forster, Bendzko und Bourani "Songwriter-Schwiegersöhnchen" , "Schmerzensmänner" und "Schlaftabletten".

Wieso sollte Pop immer Gesellschaftskritik üben?

Die Vorwürfe sind dabei zwiegespalten. Zum einen seien die Pop- Männer nur am Fame interessiert, schrieben ihre Songs selten selbst und mischten sich politisch nicht ein. Außerdem seien sie zu brav. Ah ja? Nehmen wir doch mal Mark Forster. Der zum Beispiel hat lange Zeit in einem Berliner Studio Songs geschrieben, ohne damit viel zu verdienen (und das ist den Leuten ja wichtig). Er war zwischendurch sogar ziemlich ziel- und auch hoffnungslos, man kann sich das von ihm detailliert in Interviews erzählen lassen, wenn man denn Lust auf Recherche hat.

Und wieso sollte Forster jetzt, da er berühmt ist, auf einmal Polit-Pop machen? Wer hat überhaupt mit diesem Quatsch angefangen, dass Pop nur dann etwas wert ist, wenn er Gesellschaftskritik übt? Als ob jeder Weltmusiker in jungen Jahren gedacht hätte: Ich will was gegen Atombomben und für den Ausbau in der Pflege tun am besten lern ich Gitarre! Das Prinzip von Pop, im Gegensatz zu dem von Punk und Rap, war immer schon, dass er uns in unserem alltäglichen Leben erwischt. Nehmen wir "1,40m" von Prinz Pi und Philipp Dittberner, kein lupenreiner Popsong, aber im Wesen das, was die Leute gerade so anprangern: Report einer vermeintlichen Banalität. Sie will ein größeres Bett. Er erkennt darin das Ende ihrer Liebe.

Mark Forster trifft die 14-Jährigen voll ins Herz

Wenn ich die ersten zwei Zeilen höre "Stolz fängt es an/Ganz klein hört es auf" , kommen mir jedes Mal die Tränen. Für mich ist das die Essenz fast jeder Liebesgeschichte, und es ist total okay, wenn ein anderer sie für großen Kitsch hält nur woher kommt dieser Einzelkindgedanke, dass das eine Rolle spielt? Die Leute tun so, als hätten die jungen Pop-Männer sich darum beworben, auf ihren Geburtstagen und Hochzeiten zu spielen. Sie schreiben Absagen, obwohl nie jemand zum Vorstellungsgespräch gekommen ist.

Ich glaube ja, das alles bedeutet am Ende nur, dass man langsam alt wird. Im Kreislauf der Popmusik ist es vorgesehen, dass ältere Menschen die Musik der jüngeren Menschen nicht kapieren, sie banal und dumm finden. Man braucht bloß zehn Jahre ältere Leute fragen, was sie von dem halten, wofür man selbst gerade schwärmt.

Die Wahrheit ist deshalb: Was Pop betrifft, haben immer nur 14-jährige Mädchen recht. Weil in deren Welt zwei Zeilen wie "Du tanzt nicht zum Vergessen/Du tanzt grad zum Erinnern" (Mark Forster) noch voll ins Herz treffen. Der Rest von uns hat höchstens eine Meinung. Und vielleicht ab und an doch das Glück, von einem frischen Popsong erwischt und wieder ein bisschen 14-jährig gemacht zu werden.