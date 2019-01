Es scheint, als könne J.K. Rowling einfach nicht loslassen. Ständig lässt sie auf der offzilellen "Harry Potter"-Fanwebsite "Pottermore.com" oder über Twitter kleine Details verkünden, die so nicht in den Büchern erwähnt wurden. In vielen Fällen soll das Potterversum so wohl zu einem Ort mit mehr Diversität werden, denn der Autorin wird oft vorgeworfen, dass in den Büchern und Filmen so gut wie nur weiße Charaktere vorkommen. So wird dann einfach behauptet, dass es jüdische Zauberer in Hogwarts gegeben hätte, oder dass Schulleiter Albus Dumbledore eigentlich homosexuell sei.

Die "Harry Potter"-Fans sind genervt von J.K. Rowling

Damit macht es sich J.K. Rowling oft ein bisschen zu einfach. Auch die Fans sind langsam genervt von den ständigen neuen Informationen, vor allem wenn sie so pseudo-divers sind – oder so verstörend wie die Tatsache, dass sich Zauberer vor dem 18. Jahrhundert einfach dort erleichtert haben, wo sie gerade waren. Soll wohl heißen: Alle haben sich in die Hosen gemacht. Anschließend wurden "die Beweise" dann weggezaubert. Ja, diese Neuigkeit wurde vor wenigen Wochen über den Twitter-Account von "Pottermore" verkündet.

Hogwarts didn't always have bathrooms. Before adopting Muggle plumbing methods in the eighteenth century, witches and wizards simply relieved themselves wherever they stood, and vanished the evidence. #NationalTriviaDay — Pottermore (@pottermore) January 4, 2019

In der Twitter-Community hat sich aus diesen willkürlichen Verkündungen nun ein echtes Meme entwickelt. Der Witz fängt immer damit an, dass niemand etwas sagt und J.K. Rowling mit irgendeiner unpassenden Info rausplatzt – und das ist wirklich sehr witzig. Kostprobe gefällig? Bitte sehr.

Me:



JK Rowling: the Whomping Willow was gay — sarah schauer 🦂 (@SJSchauer) January 25, 2019

"Die peitschende Weide war schwul."

me:



jk rowling: ron spent all 7 years at hogwarts fantasizing about a loyal unique imaginary best friend named “Harry Potter” as a way to cope with an unbearably plain life as a regular kid who wasnt super good or bad at school, who wasnt popular but wasnt an outcast either — jonny sun (@jonnysun) January 28, 2019

"Ron hat all die sieben Jahre in Hogwarts damit verbracht, sich einen loyalen, einzigartigen besten Freund auszudenken, der Harry Potter heißt, um mit seinem unerträglich langweiligen Leben als einfaches Kind, das weder besonders gut noch besonders schlecht und weder beliebt noch ein Außenseiter war, klar zu kommen."

no one:



jk rowling: the sorting hat’s penis rests on ur forehead when u wear it — almonds (@twoalmonds) January 21, 2019

"Der Penis vom sprechenden Hut liegt einem auf der Stirn, wenn man ihn aufsetzt."

anyone:



jk rowling: dobby assassinated princess diana — emily (@theemiree) January 28, 2019

"Dobby hat Prinzessin Diana ermordet."

No one:



JK Rowling: hagrid fucked the spiders — elle (@666bitchcraft) January 28, 2019

"Hagrid hatte Sex mit den Spinnen."

me:



jk rowling: buckbeak is into light choking but hasn’t found the right partner — Rachel Whitehurst (@RachLWhitehurst) January 26, 2019

"Seidenschnabel steht auf leichtes Würgen, aber hat noch nicht den richtigen Partner gefunden."