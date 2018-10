View this post on Instagram

Am 14.07.2016 kam damals unser erstes Video zu Palmen aus Plastik raus und alles änderte sich für uns. Wir waren 2 Jahre wie auf Ecstasy und haben kontrolliert, dominiert und waren so präsent wie keiner seit der Zeit von AGGRO Berlin. Seitdem hat unser Team knapp 200 Shows gespielt, Arenen ausverkauft, 8 Alben rausgebracht, 31 Videos mit insgesamt 710 MIO Views veröffentlicht, 34 mal Gold bekommen, 10 mal Platin 1 mal Doppelplatin. BESTE LEBEN!! Wir hatten (haben) die Zeit unseres Lebens und es immer mit euch allen geteilt. Für uns ist es an der Zeit zu sagen: Ob wir Party machen, uns die Zähne putzen, oder mit Ferraris fahren ist JETZT mal egal und wir machen Platz für das wesentliche, nämlich die MUSIK. Palmen aus Plastik 2 ist draußen. Das Album wird nächste Woche auf 1 gehen und dafür bedanken wir uns schon mal im Voraus! ;) Wir haben euch ein Fotobuch in die Box gepackt, dort kann man die Bilder zwar nicht liken, dafür habt ihr sie für immer auf Papier. Es gibt nur ein Interview zu Palmen aus Plastik2, auch das findet ihr in der Box. Im Februar startet die TOUR, die Größte die wir jemals gespielt haben. Wir haben bis jetzt schon über 100.000 TICKETS verkauft, obwohl es erst Oktober ist. (üFF!) Die Songs, das Artwork und alle Videos sind so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben. Danke an Alle die mitgewirkt haben und danke an EUCH! Was für eine PAAARTY !! :) VIEL SPASS MIT DEM ALBUM und Bis Bald! ✌🏼