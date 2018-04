Mit Bestürzung haben Kollegen und Fans des schwedischen DJs und Produzenten Avicii auf den Tod des 28-Jährigen reagiert. Spätestens seit dem Sommerhit „Wake Me Up“ galt er als einer der erfolgreichsten DJs der Elektropopbranche. Er arbeitete mit Chris Martin (Coldplay), Jon Bon Jovi, Robbie Williams und Madonna zusammen. Zahlreiche Kollegen und Weggefährten äußerten ihre Trauer auf Twitter.





Calvin Harris: Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x

Verheerende Neuigkeiten über Avicii, er war eine wunderschöne Seele, leidenschaftlich und extrem talentiert und hatte noch so viel vor. Mein Beileid geht an seine Familie. Gott segne dich Tim x





Felix Jaehn: I‘m at a loss for words. I wouldn’t be where I am if it wasn’t for @Avicii ‘Levels’ made me want to create my own music. Rest in peace. You will always be remembered.

Ich habe keine Worte. Ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn es nicht @avicii 'Levels' gewesen wäre, das mich dazu gebracht hätte, meine eigene Musik zu kreieren. Ruhe in Frieden. Du wirst immer in Erinnerung bleiben.

David Guetta: Something really horrible happened. We lost a friend with such a beautiful heart and the world lost an incredibly talented musician. Thank you for your beautiful melodies, the time we shared in the studio , playing together as djs or just enjoying life as friends. RIP @avicii

Etwas wirklich schreckliches ist passiert. Wir haben einen Freund mit einem wunderschönen Herzen verloren und die Welt einen unglaublich talentierten Musiker. Danke für die tollen Melodien, die gemeinsame Zeit im Studio, das gemeinsame Spielen als DJs oder einfach für das Genießen des Lebens als Freunde. Ruhe in Frieden Avicii.

Madonna: So Sad....... So Tragic. Good Bye Dear Sweet Tim. Gone too Soon.

So traurig, so tragisch. Auf Wiedersehen lieber Tim. Er ist zu früh gegangen.

Ellie Goulding: Rest easy Avicii, you inspired so many of us. Wish I could have said that to you in person x

Schlaf gut Avicii, du hast so viele von uns inspiriert. Ich wünschte, ich könnte dir das persönlich sagen