Die Spice Boys sind zurück!

Warte, was?

Der "Backstreet Boys Cruise" ist eine viertägige Kreuzfahrt, wo Fans voll auf ihre Kosten kommen.

An einem Abend gibt es ein 90er-Jahre-Motto.

Klar, dass die Jungs sich hier etwas Besonderes einfallen lassen.

Zum Motto-Abend 90ies fahren Nick Carter und Co. richtig auf. Sie überraschen ihre Fans verkleidet in den legendärsten Outfits der Spice Girls.

Dazu performen sie eine überzeugende Playback-Version von "Wannabe" und "Say You’ll Be There".



Seit März 2017 steht die Band aus den 90ern mit ihrer Show "Larger Than Life" wieder regelmäßig in Las Vegas auf der Bühne.



Was die echten Spice Girls wohl zu dem Auftritt sagen?