Dass der ehemalige US-Präsident Barack Obama singen kann, hat er schon oft bewiesen. Als er 2015 bei einer Trauerfeier nach dem Kirchenattentat in Charleston, South Carolina, den Song "Amazing Grace" anstimmt, begeistert er die Massen und rührt mit seiner Stimme viele zu Tränen. Nun hat er es 2019 ganz ohne zu singen in die R&B-Billboard-Charts geschafft. Aber wie?

Sein Chart-Debüt gelang ihm am 5. Januar mit dem Song "One Last Time (44 Remix)" auf Platz 22. Laut dem Online-Magazin "Hollywood Reporter" erreichte er bereits über 300.000 Streams in den USA und 9000 Downloads allein in der ersten Woche bis zum 27. Dezember 2018.

Wie kommt Barack Obama in den Billboard-Charts?

Ursprünglich stammt das Lied aus dem Broadway-Musical "Hamilton", das vom amerikanischen Gründervater Alexander Hamilton handelt. Darsteller Christopher Jackson, der im Stück George Washington spielt, ist als Sänger im Remix von "One Last Time" zu hören, sowie der Gospelsänger BeBe Winans – und eben Obama. Denn die "44" im Songtitel bezieht sich darauf, dass Obama der 44. Präsident der Vereinigten Staaten war. Er singt allerdings nicht, sondern zitiert die Abschiedsrede von George Washington, dem allerersten US-Präsidenten. Der Remix wurde aufgenommen und neu veröffentlicht, um Geld für den guten Zweck zu sammeln.

Ganz so neu ist der Charterfolg für den Ex-Präsidenten allerdings nicht. In den mittlerweile nicht mehr existenten Billboard-Kategorien "TV DVD Sales" konnte er 2009 mit "A Moment in History: The Inauguration of Barack Obama", der Aufzeichnung seiner Amtseinführung, auf Platz 6 landen, sowie 2015 mit dem Song "Pop Off" von JX Cannon, in dem er gefeatured wurde, im Ranking "Billboard and Twitter Emerging Artists" auf Platz 10.