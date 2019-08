"Weil der Sommer sich dem Ende neigst, hier ein paar der Songs, die Michelle und ich so gehört haben", schrieb Barack Obama auf Twitter und teilte ihre persönliche Sommer-Song-Playlist mit der Welt. Wie er selbst sagt, ist von allem was dabei - Altes, Neues, Schnelles oder auch Langsames. Sorgsam und bedacht ausgewählt sind die Tracks allemal, nicht umsonst finden sich auf der Playlist des 44. Präsidenten der USA genau 44 Songs.Und so kamen die Obamas musikalisch durch den Sommer:

With summer winding down, here’s a sampling of what Michelle and I have been listening to — some new, some old, some fast, some slow. Hope you enjoy. pic.twitter.com/BS5ri1lvxz — Barack Obama (@BarackObama) August 24, 2019

Wer bei dieser feinen Auswahl an Guter-Laune-Musik stillsitzen kann, sollte mal zum Arzt gehen. Von Rihanna und Drakes "Too Good“ bis Frank Sinatras "I´ve Got You Under My Skin“ ist wirklich für jeden etwas dabei. Hip Hop, Pop, Rock, oder Swing – aber immer richtige Wohlfühl-Musik. Twitter ist genauso begeistert wie wir.

President Barack Obama definitely has excellent taste in music!!! He knows his music and can sing as well. #BarackObama #PresidentObama #ObamaAve pic.twitter.com/f387PGrsZb — Matt Leeds (@Mleeds2048) August 24, 2019

Die User feiern dort den Musikgeschmack der Obamas und würden einiges geben, um das Paar mal wieder beim Tanzen zu sehen.

I WOULD PAY a million dollars to see Michelle and Barack Jam to Old Town Road! — Dre Watkins👑 (@keandrewatkins1) August 24, 2019

Musiker sind begeistert

Aber nicht nur die Normalbürger feiern die Playlist – auch die darauf erwähnten Künstler sind hin und weg. US-Rapper Lil Nas X ließ Photoshop spielen und montierte aus Freude kurzerhand Obamas Kopf auf seinen Körper. Kollege 2 Chainz hat sich ein Treffen mit Obama auf die Bucket-List geschrieben, gibt sich mit seinem Platz auf der Playlist aber vorerst zufrieden. Die Sängerin Lizzo erinnerte sich zufällig kurz vor Obamas Tweet daran, ihm damals ihre erste Stimme gegeben zu haben (und versicherte nebenbei, bei der nächsten Wahl nicht für Trump das Kreuzchen zu machen) - und freute sich umso mehr, dass sie bei den auserwählten Künstlern dabei ist.

I TWEETED THIS AT 10:26AM AND ONE HOUR LATER PRESIDENT @BarackObama TWEETED ABOUT ME!!!



WE’RE FRIENDS NOW I DONT MAKE THE RULES!!! pic.twitter.com/9KLGkjBp6J — |L I Z Z O| (@lizzo) August 24, 2019

Was würde wohl Trump hören?

Speaking of Trump: Der Instagram-Kanal "Saint Hoax" nahm den Tweet des Ex-Präsidenten zum Anlass, Donald Trumps imaginäre Sommer-Playlist zu posten:

Von "Papa Don't Impeach" von Madonna über "Blame It On The Hillary" von The Jacksons bis hin zu "Oops I Tweeted Again" von Britney, wurden die Songtitel mal eben umgedicht - sehr, sehr witzig. Die Playlist der Obamas findet ihr hier natürlich auch schon auf Spotify. "Hope you enjoy", wie Barack Obama so schön sagt.