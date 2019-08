17 Jahre ist Billie Eilish erst alt – doch schon jetzt gehört der Teenager zu den angesagtesten Popstars der Welt. Mit ihren Songs begeistert Eilish Fans auf der ganzen Welt. Und dazu gehören keineswegs nur Zuhörer aus ihrer eigenen Generation. Auch bei älteren Hörern hat die Sängerin aus L.A. Erfolg. Ihr in diesem Jahr erschienenes Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" bricht einen Rekord nach dem anderen.

Besonders der Song "Bad Guy" wurde weltweit zum Hit – ein Lied mit Ohrwurmgarantie. Youtuber Funk Turkey hat den Song anscheinend auch nicht mehr aus dem Kopf bekommen und kurzerhand seine eigene Version aufgenommen. Aus "Bad Guy" wird bei ihm "Dad Guy". Seine Parodie findet gerade (fast) genauso viele Fans wie das Original: Auf Youtube wurde das Video innerhalb von zwei Tagen mehr als 700.000 Mal angeschaut.

Billie Eilish mal anders: "You ask / I say go ask your mom"

Während Billie Eilish darüber singt, wie frech sie doch sei ("I'm that bad type / Make your mama sad type / Make your girlfriend mad tight / Might seduce your dad type"), geht es in der Version von Funk Turkey um das Leben als Vater. "White shirt /now red/ that’s taco sauce/ eating/ just sitting on my phone", heißt es in seinen Lyrics. Okay, für 17-Jährige vielleicht nur eingeschränkt nachvollziehbar – die Papas aber werden wissen, was er meint. Aber beide Gruppen kennen wahrscheinlich Situationen wie "You ask / I say go ask your mom".

Erst recht, wenn man das dazugehörige Video sieht, in dem Funk Turkey sich die Nasenhaare zieht, sein Baby zu füttern versucht und auch noch beim Joggen gegen seine Plauze ankämpft. Dabei macht er aber eine enorm coole Figur. Die Reaktionen sind überwältigend. In den Youtube-Kommentaren wettet sogar jemand 20 Dollar darauf, dass der Dad Guy bald in einem Video von Billie Eilish selbst auftauchen wird.

"Mit diesen Reaktionen hätte ich nicht gerechnet", schreibt der Youtuber. Und spätestens jetzt können wohl die Ü40-Dads etwas mit Billie Eilish anfangen.

Quelle: Funk Turkey auf Youtube