Achtung, Ohrwurm: "Bibi Blocksberg / die kleine Hexe/ Kann so manches wovon ihr träumt/"... Jahrelang hab ich als Kind zum Einschlafen Bibi-Blocksberg-Kassetten gehört und die Geschichten um die kleine Hexe geliebt. Nur eine Sache kam mir damals schon komisch vor: In den ersten Folgen hatte Bibi noch einen kleinen Bruder. Doch der wurde ab der 9. Folge nie wieder erwähnt. Totgeschwiegen. Einfach ignoriert. Wo also ist Boris Blocksberg abgeblieben?

Ist er wirklich, wie in einer Folge behauptet wird, bei den Großeltern an der Nordsee, weil er "ganz schlimmen Husten" hat? Oder ist er - wie von Olli Schulz kürzlich spekuliert - seit 20 Jahren auf Ketamin im Berghain und kommt erst langsam runter? Die Theorien waren WILD. Ein Blocksberg-Fan will Boris' Schicksal jetzt ein für allemal klären: Der Journalist Jens Wiesner hat sich eine Fan-Fiction ausgedacht, die sich mit der Rückkehr von Bruder Blocksberg beschäftigt.

Der Fall Boris B.

"Das Verschwinden von Boris Blocksberg gehört zu den größten Kriminalfällen Deutschlands! Das kommt gleich nach Uwe Barschels Badewanne und dem Bernsteinzimmer", sagt Jens zu NEON. Er fragte sich wie viele andere: "Was zur Hölle ist da passiert?" Auf einer langen Zugfahrt fing er an zu recherchieren - und weiß jetzt, was aus Boris wurde. Auf "www.borisrächtsich.de" erscheint momentan täglich eine (schriftliche) Szene aus seinem fiktiven Hörspiel - und Blocksberg-Fans werden es lieben.

Die Figuren, die Zaubersprüche, das typische Blocksberg-Universum - alles ist da und extrem gut getroffen. Wenn Barbara Blocksberg etwa langezogen nach Tochter "Bibiiii" und Papa "Bernhaaaaaaaarrrrd" ruft, hört man automatisch die Stimmen der Hörspiel-Sprecher im Kopf, nach jedem Zauberspruch ein "Pling Pling". Das Hex-Geräusch hatte ich früher übrigens als SMS-Ton - kann das WhatsApp bitte übernehmen?!

Blocksberg-Fans sorgen sich schon lange um Boris

In "Boris rächt sich" werden die Blocksbergs von einer Pechsträhne heimgesucht, hinter der ihr verstoßenes Familienmitglied Boris steckt. Was genau mit ihm passiert ist, will Jens noch nicht verraten. "Ich kann nur sagen, dass es eine tragische Geschichte ist." Jens ist nicht der einzige, der sich um Boris Blocksberg Gedanken macht: Auf Twitter gibt's zum Beispiel einen Account in dessen Namen, auf dem regelmäßig über die böse Schwester Bibi hergezogen wird.

Wenn du in Mamas Hexenbuch den Hustenzauber gefunden hast und bald das Kinderzimmer für dich alleine hast.... pic.twitter.com/RxKv0ljSzA — Boris Blocksberg (@BorisBlocksberg) January 1, 2018

Auch bei "gutefrage.net" und in Hörspiel-Foren spekulieren die Fans über das Schicksal von Boris - eine Geschichte wie die von Jens ist also längst überfällig. "Es wär toll, wenn die Frage irgendwann auch mal offiziell geklärt werden würde. Ich fände es sehr lustig, herauszufinden, auf welche Erklärung der Verlag kommen würde", wünscht sich Jens von den Blocksberg-Machern. Auf eine Nachfrage von NEON kam beim zuständigen Kiddinx-Verlag bisher keine Reaktion. Aber wer weiß: Vielleicht kann irgendwo noch jemand mit einem Zauberspruch nachhelfen. Hex-hex!