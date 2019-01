Ein Streit erschüttert die deutsche Hip-Hop-Szene. Rapper Capital Bra trennt sich offenbar von Bushidos Musiklabel "Ersguterjunge". In einem Instagram-Video gibt der Berliner seine Beweggründe bekannt:





"Das hier ist kein Promomove. Das hier ist traurig. Ich bin nicht mehr bei 'EGJ', da mein Labelboss mit der Polizei arbeitet – intensiv mit der Polizei arbeitet. Er hat Polizeischutz bekommen. Okay, konnte man irgendwo noch verstehen, seine Kinder waren in Gefahr. Jetzt scheißt er Leute an. Die Leute gehen in den Knast. Und ich bin nicht für so etwas. Es ist traurig, was dieser Mann dem Team hier angetan hat. Dem ganzen Team. Ashraf, der ihm geholfen hat, der nächtelang mit ihm war, seine Probleme angehört hat, ihm geholfen hat und ihn aus der Scheiße gezogen hat. Veysel, der immer neben ihm stand. Samra, der ihm seine Texte geschrieben hat. Und mich, Digga. Ich habe mich für alles eingesetzt und die Leute haben gesagt: 'Mach das nicht!', und ich habe es trotzdem gemacht, weil ich dachte, wir sind ein Team. Aber wir sind kein Team. Polizei ist jetzt dein Team."





Der Bruch kommt unerwartet. Erst im Juli 2018 kündigt Capital Bra die Zusammenarbeit mit Bushido in einem gemeinsamen Song an. Mit Erfolg: Capital Bra positioniert sich mit mehreren Songs an der Spitze der deutschen Single-Charts. Die Single "Melodien" wird über 200.000 Mal verkauft und mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Skurril: Kurz nach seinem Trennungs-Statement veröffentlicht Capital Bra einen Song auf einem Bushido-Instrumental von 2004. Unterstütz wird er dabei von Rapper Samra, der ebenfalls bei Bushido unter Vertrag steht. Wo Samra im Streit zwischen Bushido und Capital Bra steht, ist unklar. Bushido hat sich bisher nicht zu Capital Bras Statement geäußert. Auf den Social-Media-Profilen des Rappers findet sich weiterhin Werbung für Konzerte und Musik von Capital Bra. Auf Twitter führt die Trennung zu jeder Menge spöttischer Kommentare und Posts. Viele Nutzer stellen Bushido als "Verräter" und "Polizeispitzel" dar. Andere verteidigen Bushido und äußern Verständnis dafür, dass der Rapper nach seiner Trennung vom Abou-Chaker-Clan Polizeischutz in Anspruch nehme. Wie Bushido auf den öffentlichkeitswirksamen Abgang seines Künstlers reagiert, bleibt abzuwarten. Fest steht: Die Trennung liefert der deutschen Hip-Hop-Szene jede Menge Gesprächsstoff.