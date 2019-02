Nein, man kann nicht behaupten, dass Die Ärzte es ihren Fans besonders leicht gemacht hätten in den letzten Jahren. Seit 2012, seit dem Album "Auch", hat die Berliner Band keine neue Musik veröffentlicht. Zuletzt waren Farin, Bela und Rod im vergangenen Sommer als Special Guest beim Konzert der Beatsteaks in der Berliner Waldbühne aufgetreten.

Es folgte die Ankündigung der Auftritte bei "Rock am Ring" und "Rock im Park" 2019 sowie der "Miles & More"-Tour durch Europa: Im Mai spielen sie Clubkonzerte in Polen, Tschechien, Serbien, Luxemburg, Italien, Belgien, Niederlande, Frankreich und England – die kurz nach Vorverkaufsstart bereits allesamt ausverkauft waren.

Die Ärzte: Steht das "A" für Abschied?

Immer wieder schwang dabei die Hoffnung auf ein groß angelegtes Comeback und vor allem auch neue Musik mit. Doch das Trio ließ die Fans weiter im Unklaren – und setzt jetzt auf der bandeigenen Homepage noch einen drauf: In Form eines Galgenmännchen-Rätsels in acht Teilen haben Fans zurzeit die Möglichkeit, den ersten Buchstaben zu erraten – und werden bei Erfolg mit einem 55-sekündigen Songausschnitt belohnt.

Der gesuchte Buchstabe ist "A" wie "Abschied" (so lautet zumindest der Titel, den die Fans befürchten) – und das versetzt die Fans in den Foren bereits in helle Aufregung, nicht zuletzt in Kombination mit den dazugehörigen Lyrics:

Manchmal ist es einfach Zeit zu gehen,

doch wenn der Tag gekommen ist,

sagt niemand Dir Bescheid.

Ich weiß es fällt Dir schwer das einzusehen,

und traurig fragst Du mich: Ist es denn wirklich schon so weit?

Ich sage Dir: Wir haben hell geleuchtet,

und vieles, was wir taten, hat Bestand.

Man wird sich lange noch an uns erinnern,

Du musst jetzt stark sein, hier nimm meine Hand.

Da liegt der Gedanke an das Ende der Band nahe. Aber nur im ersten Moment. Denn wer Die Ärzte kennt, weiß ganz genau, dass es sich hierbei auch um den typischen Humor der Band handeln könnte – und dass sie nur mit ihrem Abschied kokettieren, weil sie genau wissen, dass die Fans davor ohnehin Angst haben. Klingt fies, aber für kleine und größere Gemeinheiten ist die Band ja schon in ihren Texten seit jeher bekannt.

Deshalb werden wir uns lieber weiter in Geduld üben und abwarten, welche Krümel uns die Band in nächster Zeit noch so hinwirft. Wir lassen uns gerne überraschen. Erst recht, wenn dabei irgendwann ein neues Album herauskommt. Ob es nun das letzte Album sein wird oder nicht.