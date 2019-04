So sehen Sieger aus: Die Berlin Bluecaps wurden am Sonntag im polnischen Warschau Sieger der Europäischen Quidditch Meisterschaft. (Atmo) "The winner of the EQC 2019 Division 2 are Berlin Bluecaps." Und für alle Menschen, die noch nichts vom Zauberer Harry Potter und der entsprechenden Literatur gehört haben, hier die Sportart, die der Fantasie der Autorin Joanne K. Rowling entsprungen ist. Dort jedoch auf fliegenden Besen in der Luft durchgeführt wird. Die terrestrische Variation sieht dann so aus: Eine gemischtgeschlechtliche Vollkontakt-Sportart, die Elemente aus Rugby, Handball und Völkerball verbindet. Schiedsrichter und Spieler der Berliner Blue Caps, Nicolas Hirst: "Im Grunde ist es ein Spiel mit Körperkontakt und viel Geschwindigkeit. Ähnlich wie beim Basketball. Auch die Sprintfähigkeit ist sehr wichtig. Und man braucht auch ein gutes taktisches Verständnis für das Spiel." Bei dieser Europäischen Quidditch Meisterschaft kam es dann am Sonntag zu einem deutsch-deutschen Finale. Dort standen sich Looping Lux Leipzig und die Bluecaps Berlin gegenüber. Aber es waren insgesamt 16 Teams am Start. Unter anderem aus Polen, Slowenien, der Slowakei, Großbritannien, Irland, den Niederlanden, Schweden und der Schweiz.