Vor dem Job steht meist die lästige Bewerbung. Da fängt bei vielen Menschen das Problem schon an: Was schreibe ich in den Lebenslauf? Wo bekomme ich ein ordentliches Foto her? Und: Wie kriege ich die perfekte Mischung aus höflichen aber nicht lahmen Formulierungen hin?

Der US-Amerikaner Chase Zreet dachte sich anscheinend: "Auf den ganzen Kram soll ich achten? Ach komm, ich mach' einfach ein Rap-Video." Ja, ihr habt richtig gelesen. Der junge Mann aus Dallas wollte nämlich unbedingt für die Werbeagentur Wieden + Kennedy (W + K) arbeiten. Die denken sich unter anderem die Werbung für Unternehmen wie Nike, KFC, Samsung und Coca-Cola aus. Mit anderen Worten: W + K ist der FC Bayern München unter den Werbeagenturen. Und: Es ist Zreets großer Traum, einmal einen Spot für Sprite zu schreiben.

Er hat den Job – nur fraglich ist, ob er auch für Sprite schreibt

Deshalb kommt er auf die Idee, sich mit einem dreiminütigen Rap-Song zu bewerben. Allerdings hätte das allein wahrscheinlich nicht genügend Aufmerksamkeit erzielt, sagte Zreet dem amerikanischen Magazin "Adweek". "Ich dachte mir, ein Video schlägt noch einmal größere Wellen", so der Werbetexter. Also beauftragt er eine Medienproduktionsfirma, schreibt den Song "Cover Letter", produziert ihn und dreht ein Musikvideo.

Der Plan geht auf. Das Video wird zum Klick-Erfolg im Netz. Das hat vor allem einen Grund: Chase Zreet kann rappen. Wenn man sich das Musikvideo anschaut, ohne zu wissen, dass es eigentlich eine Bewerbung ist, würde man wahrscheinlich denken, es sei ein normaler Song eines Rappers.

Aber nicht nur im Netz kommt "Cover Letter" gut an, auch die Agentur ist begeistert. "Chases Bewerbung war großartig. Er hat uns überzeugt", sagte der Creative Director von W + K, Jimm Lasser, "Adweek". Der junge Amerikaner fängt demnach ab April bei der Agentur an. Allerdings ist nicht sicher, ob er auch im Sprite-Team sein wird. Dennoch sei er "aufgeregt, nach New York zu gehen", sagte er dem Portal.