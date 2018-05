Es ist der erste große Eklat rund um die Fußball-WM: Die Aufnahme der beiden deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten sorgt seit Tagen für große Diskussionen und hat einen Shitstorm epischen Ausmaßes losgetreten.

Ein Jodel-Nutzer aus Göttingen hat die Debatte um die umstrittene Dreierkonstellation nun auf die Literaturwelt runtergebrochen - und damit die bisher witzigste Reaktion auf das Skandal-Foto geliefert.



Was "Harry Potter" mit dem Erdogan-Foto zu tun hat

Er versteht durchaus, warum sich so viele darüber aufregen, dass sich Özil und Gündogan mit Erdogan haben ablichten lassen - und erklärt die Problematik in einer " Harry Potter"-Metapher. "Für alle, die die Aufregung um die Nationalmannschaft nicht nachvollziehen können", schreibt er. "Stellt euch vor, kurz vor dem Trimagischen Turnier machen Cedric Diggory und Viktor Krum Selfies mit Voldemort, weil ihre Großeltern Slytherin waren."

Wer jetzt denkt: Hä? Trimagisches was? Und wer ist nochmal Voldemort? Hier eine kurze Erklärung (Witze sollte man zwar nicht erklären, aber wir machen mal eine Ausnahme):

Das Trimagische Turnier ist in der "Harry Potter"-Welt ein Riesenspektakel, bei dem drei Teilnehmer aus verschiedenen Ländern gegeneinander antreten. (Da fällt mir auf, die Quidditsch-Weltmeisterschaft wäre eigentlich ein besserer Vergleich gewesen ... egal.) Jedenfalls bezieht sich der Jodel auf den vierten Teil "Harry Potter und der Feuerkelch", bei dem Harry Potter zusammen mit Cedric Diggory, Viktor Krum und Fleur Delacour (ja, das sind jetzt aber vier, ich weiß. Guckt euch einfach den Film an!) an dem Turnier teilnehmen. Zu gewinnen gibt es lebenslangen Ruhm und den Trimagischen (Wander-)Pokal. Also eigentlich wie bei der Fußball-WM.

So, und Voldemort ist der Superbösewicht bei "Harry Potter" - also so wie ... ihr wisst schon wer. Voldemort gehörte zu seiner Schulzeit in Hogwarts (die Schule für Hexerei und Zauberei) zum Haus Slytherin. Alle Schüler werden in Hogwarts auf Häuser verteilt. Neben Slytherin gibt es noch Gryffindor, Hufflepuff und Ravenclaw. Achja, und Dumbledore ist der Schulleiter.

Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ansonsten: Schämt euch, dass ihr "Harry Potter" nicht kennt!

Die Reaktionen auf den Jodel-Post waren auf jeden Fall zahlreich.

"Dumbledore hätte sie vom Turnier ausgeschlossen", antwortete eine Userin auf Facebook. Der offizielle Jodel-Account postete darunter eine Fotomontage von Cedric Diggory mit den Augen von Özil und den Worten: "Diesen Augen kann man auch mal verzeihen!"