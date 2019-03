Keith Flint ist tot: Er wurde am Montagmorgen in seinem Haus in der englischen Grafschaft Essex leblos aufgefunden. Der Mann wurde 49 Jahre alt und war Frontman der Band The Prodigy. Sein Erscheinungsbild und seine Auftritte waren legendär, und spätestens mit dem Lied "Firestarter" erlangte Keith Flint weltweite Berühmtheit. Wie verschiedene Medien berichten, wird sein Tod von den Behörden als "nicht verdächtig" eingestuft. Die Band "The Prodigy" hatte in den 1990er-Jahren begonnen, auf ihre spezielle Weise elektronische Musik populär zu machen. Im November 2018 war dann mit "No Tourists" das nunmehr letzte Album mit Keith Flint erschienen.