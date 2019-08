Das "Alpha-Mentoring" von Kollegah ist ein Online-Coaching-Programm, bei dem sich der Rapper mit Tipps zur Lebensverbesserung und Selbstoptimierung vor allem an Männer richtet, die dank dieser Unterstützung die Transformation vom "Lauch" zum Boss hinlegen sollen. Aus den Teilnehmern wird auf diese Weise die sogenannte "Alpha-Armee" rekrutiert.

So weit, so amüsant. Doch nun erheben "Vice" und "Buzzfeed" mit einer Undercover-Reportage schwere Vorwürfe gegen Kollegah, der mit bürgerlichem Namen Felix Blume heißt: Angeblich werden interessierte Lauchs vor allem abgezockt. So müsse man bis zu 2000 Euro bezahlen, um einen der wenigen Plätze auf der Teilnehmerliste zu ergattern.

Kollegah: Video-Chat mit dem Boss persönlich

Wer drin ist, bekommt offenbar Zugang zu einer geheimen Facebook-Gruppe, in der die Alphas in spe ihre Erfahrungen austauschen. Außerdem steht ein wöchentlicher Video-Chat mit dem Boss höchstpersönlich auf dem Programm, in dem Kollegah krude Verschwörungstheorien verbreitet und fragwürdige Ziele ausruft: Es gehe darum, ein "Alpha Mindset" zu entwickeln, sich mächtige Muckis anzutrainieren und mit Frauen zu schlafen.

Die Gegenleistung erscheint den Reportern von "Vice" und "Buzzfeed" vergleichsweise gering, trotzdem habe Kollegah dank dieser Methoden bereits mehrere hunderttausend Euro verdient. Die Inhalte des Alpha-Programm seien ebenso fragwürdig wie die teilweise rüden Umgangsformen mit Teilnehmern und Interessenten: "Während der Recherche werden wir massiv unter Druck gesetzt und getäuscht. Ein Mitarbeiter will uns selbst dann noch zu einem Vertragsabschluss drängen, als wir in einem Telefonat an einem späten Freitagabend 17 Mal sagen, dass wir keinen Vertrag eingehen wollen", heißt es in dem Artikel.

Kollegah hat auf die Reportage bislang nicht direkt reagiert – allerdings postete er in seiner Instagram-Story mehrere Fotos und Videos von begeisterten Alpha-Jüngern. Außerdem veröffentlichte er dieses Foto mit folgendem Text:

Zwar erwähnt er die Vorwürfe mit keinem Wort. Allerdings kann mindestens der Satz "Wir verschwenden unsere Zeit nicht mit Haten, Neid und Lästerei" als deutliche Anspielung verstanden werden.