Es gibt nicht viel, das mit dem Glücksgefühl auf einem richtig guten Konzert mithalten kann. Wer seine Lieblingsband schon mal live erlebt hat, weiß das natürlich. Aber jetzt liefert eine Studie sozusagen den wissenschaftlichen Beweis: Verhaltensforscher der Goldsmith-Universität in London haben in Zusammenarbeit mit O2 mithilfe eines Experiments herausgefunden, dass es offenbar kein besseres Wellnessprogramm gibt als Live- Musik.

Die freiwilligen Teilnehmer des Experiments wurden in drei Gruppen aufgeteilt: Die erste Gruppe besuchte ein Konzert der Sängerin Paloma Faith, die zweite absolvierte eine Yoga-Session und die dritte ging mit ihrem Hund Gassi - allesamt Aktivitäten, die für Stressabbau stehen. Die anschließenden psychologischen Messungen ergaben, dass sich das Wohlbefinden der Konzertbesucher um satte 21 Prozent verbesserte, das der Yoga-Teilnehmer um zehn und das der Gassigänger nur um sieben Prozent.

Musik: Lieber Live-Konzert als zuhause

Einer der Leiter des Projekts, Patrick Fagan, sagte gegenüber der britischen Zeitung "The Sun": "Unsere Forschungen heben den starken Einfluss von Konzertbesuchen auf unsere Wahrnehmung von Gesundheit, Glück und Wohlbefinden hervor." Voraussetzung dafür sei eine gewisse Regelmäßigkeit: Etwa alle zwei Wochen solle man sich für den langfristigen Effekt schon vor eine Bühne begeben.

Das lohnt sich dann aber offenbar so richtig: Alle Erkenntnisse zusammengenommen, so Fagan, könnten zwei Konzertbesuche im Monat den Weg für ein bis zu zehn Jahre längeres Leben ebnen. Dazu passt das aktuelle Ergebnis einer repräsentativen Umfrage in Großbritannien: Zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sie ein Live-Konzert glücklicher mache als Musik zuhause zu hören.