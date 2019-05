Es sollte einer der Höhepunkte beim diesjährigen ECS werden. Doch das Highlight wurde schnell zum Tiefpunkt. Doch Madonnas Auftritt am Samstag in Tel Aviv sorgt für Kopfschütteln. Bei der Performance von "Like a Prayer" traf die 60-Jährige keinen Ton und verpasste Einsätze. Fans sind schockiert, denn der Song gehört seit 30 Jahren zu Madonnas Standardrepertoire. Das Echo in den sozialen Netzwerken ist vernichtend. „Eine Ikone entthront sich selbst“ heißt es etwa in einem Kommentar. Doch nicht nur die Gesangsdarbietung erhitzt die Gemüter. Madonna ließ einen Tänzer mit Israel-Flagge auftreten. An seiner Hand: Eine Tanzpartnerin mit Palästinenserflagge auf dem Rücken. Das politische Statement war nicht im Vorfeld abgesprochen. Der ESC sei unpolitisch und das hatte man Madonna im Vorfeld auch klar gemacht, heißt von Seiten des Veranstalters. Bei Twitter schreibt Madonna: "Ich bin dankbar für die Gelegenheit, die Botschaft von Frieden und Einheit in die Welt senden zu können" Die Queen of Pop weiß eben immer noch, wie man von sich reden macht.