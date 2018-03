Alles klar, hier kommt der ultimative Test: Wie groß ist deine Fan-Liebe? Auf seinen Social-Media-Kanälen verspricht Rapper Marteria nämlich lebenslang freien Eintritt zu allen Konzerten seines alter Ego Marsimoto. Klingt zunächst einmal ziemlich cool, besonders weil Marten bei den meisten seiner Konzerte sowohl als Marteria, als auch als Marsimoto auftritt. Hier ließen sich also easy zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.



Doch natürlich wird die lebenslange Eintrittskarte nicht einfach für lau und ohne Gegenleistung unters Volk gejubelt. Marteria fordert ein Opfer für seinen grünen Buddy: Jeder, der das Ticket haben will, muss sich das Logo seines Kumpels und Tonmanns Green Rene tätowieren lassen. Und zwar noch am heutigen Mittwoch oder am Tag darauf. Das verkündete Marteria in einem kurzen Video, in dem er sich selbst zu genau diesem Zweck unter die Nadel legt.

Lebenslang freier Eintritt zu Marsi-Konzerten mit @greenrene -Tattoo!! (Heute oder morgen stechen lassen!) Link zum Tattoo in der Instastory @marteria 💚 Posted by Marteria on Mittwoch, 14. März 2018

Auf Marterias Facebook-Seite herrscht Verwirrung

Ob das Tattoo dann tatsächlich auch für Marteria-Konzerte gilt, ist unklar. Im Video ist nur die Rede vom morgigen Konzert in Koblenz, bei dem die Körperkunst als gültiges Ticket gelten soll. Auf Facebook häufen sich die Fragen. Zum Beispiel: Woher wollen die eigentlich wissen, wann man sich das Tattoo stechen lässt? Das Video setzt zwar ein Zeitlimit, jedoch keine Art der Überprüfung. Sucht man jedoch auf Instagram den Hashtag #grnrn, stellt man fest: Ein paar treue Fans haben sich tatsächlich bereits auf den Weg zum Tätowierer gemacht und das Ergebnis auf Instagram gepostet.

Tja, echte Fan-Liebe geht scheinbar unter die Haut.