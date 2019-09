Kennst du das, wenn du eine Melodie im Ohr hast und dich einfach nicht erinnern kannst, wie der Song heißt oder geschweige denn, wer ihn performt hat? Schlimm, oder? Ungefähr so geht es einigen Musik-Fans, die nun seit geraumer Zeit versuchen, herauszufinden, wie ein Song heißt, der zu Beginn der 80er-Jahre im Radio lief.

Inzwischen gibt es sogar einen eigenen Reddit-Kanal zum Thema, in dem Mitglieder in regelmäßigen Abständen neue Hinweise und Möglichkeiten der Identifizierung teilen. Denn natürlich würde man gerne dem Interpreten die Ehre erweisen, dem die Ehre gebührt. Schließlich geht der Song auf jeden Fall ins Ohr!

Der Sound erinnert an den für die wilden 80er so beliebten Synthie-Pop und New Wave Sound, der Bands wie Depeche Mode zu Megastars machte. Tatsächlich würde sich der Song, der von einigen der Einfachheit halber als "Like the Wind" betitelt wird, problemlos in einer Best-Of-80er-Playlist einreihen und vermutlich würde niemandem auffallen, dass er da eigentlich nicht hingehört. Das einzige Problem: Niemand weiß, wer dahinter steckt, wie er eigentlich heißt, oder was die korrekten Lyrics sind.

Den Song zum Reinhören findest du oben – erkennst du ihn?

Eines ist immerhin klar: Der mysteriöseste Song im Internet wurde irgendwann zwischen 1982 und 1984 von NDR-Moderator Paul Baskerville in seiner Sendung "Musik für junge Leute" gespielt – doch auch der hat keinerlei Erinnerung daran, bat inzwischen sogar schon seine Zuhörer um Rat. Doch niemand scheint helfen zu können.

Die einzige Möglichkeit, noch einen Schritt weiter zu kommen, so Baskerville zum "RBB", sei es, seine gesamte Schallplattensammlung zu durchsuchen, doch: "Ich besitze 10.000 Platten. Soll ich jetzt beim Buchstaben 'A' anfangen und nach Plattencovern suchen, die ich nicht auf Anhieb kenne? So viel Zeit habe ich leider nicht." So viel Zeit hat vermutlich niemand.

Übrigens: Nein, "Like the Wind" von Antwon01 ist NICHT die Antwort auf dieses Rätsel. Ihr habt doch nicht wirklich geglaubt, dass noch niemand daran gedacht hat, die Musikspur durch Shazam zu jagen, oder?