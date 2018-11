Schlager am Strand - NEON ist dabei!

Bernhard Brink, Mia Julia, Klaus und Klaus: Fast zwanzig Schlagerstars treten bei der "Schlagerwelle" an der Ostsee auf – darunter ist auch Achim Petry, der Sohn von Schlagerlegende Wolfgang Petry. Von Freitag bis Sonntag, von nachmittags bis nachts, feiern Tausende Fans in einem Festzelt mitten im Feriendorf am Weißenhäuser Strand. "Wir machen richtig Party", sagt Veranstalterin Sina Mählmann. "Da ist für jeden was dabei."

Was macht die Schlager-Faszination aus?

Das Indoor-Festival findet zum achten Mal in dem kleinen Dorf in Schleswig Holstein statt. Zum ersten Mal ist in diesem Jahr die Henri-Nannen-Schule dabei: 16 Hamburger Journalistenschülerinnen und -schüler wollen herausfinden, was passiert, wenn mehrere Tausend Schlagerfans ein Wochenende die norddeutsche Provinz in eine Partyzone verwandeln – und was die Faszination Schlager ausmacht.