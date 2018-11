Okay, es ist jetzt nicht die krasseste Aktion. Schließlich ist der Konsum von Marihuana im US-Hauptstadtbezirk Washington, D.C. schon länger erlaubt. Trotzdem ist das aktuelle Instagram-Abenteuer von Snoop Dogg, dem Doggfather aller kiffenden Rapper beziehungsweise rappenden Kiffer, durchaus als Mittelfinger gegen Donald Trump zu verstehen – feilt die US-Regierung doch angeblich schon länger an Maßnahmen, wie man stärker gegen den Marihuanakonsum vorgehen könnte.

Und so hat sich Snoop am Tag der Midterm-Wahlen auf in die Hauptstadt gemacht und sich in Sichtweite des Weißen Hauses einen ganz gemütlichen Joint gegönnt. Den amüsanten Ausflug hat er in einer dreiteiligen Video-Reihe bei Instagram unter dem Titel "I Had 2 Do It part I, II and II" ("Ich musste es tun, Teil 1, 2 und 3") dokumentiert.

Snoop Dogg: "Ich musste es tun, Teil 1, 2 und 3"

Zum Abschluss seiner kleinen Mission meldet Snoop sich dann noch einmal aus seinem Hotelzimmer, wo er "Netflix & chillt" und mit triumphal-verträumtem Gesichtsausdruck noch einen durchzieht.