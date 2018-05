"Wohin gehst du denn so ganz alleine? Schaff deine Karotte mal hier rüber, mein Kaninchen hat Hunger." Klingt nach einem typischen, ekligen Anmachspruch - nur irgendwie anders? "Komm schon her! Wenn ich dich nehme, mache ich einen echten Mann aus dir." Ja, diese Worte stammen von einer Frau - und gehören zu einer Kampagne auf Spotify. So hört es sich an, wenn Frauen Männer auf der Straße belästigen würden.

Spotify-Kampagne: "The Unskippable Payback"

Mit einem Werbespot beim spanischen Spotify macht die Organisation "Fundación Triángulo" auf sexuelle Belästigung aufmerksam. "Du hast dich bestimmt gerade unwohl gefühlt und konntest nicht auf 'skip' drücken. So geht es auch allen Frauen, die im Schnitt eine Minute Belästigung am Tag über sich ergehen lassen müssen", heißt es weiter in dem Spot, der nur an männliche Nutzer des Streaming-Dienstes ausgespielt wird. "Belästige nicht, sondern zeige Respekt." Die Aktion trägt den Namen "The Unskippable Payback" ("Die unüberspringbare Revanche").

Begleitet wird die Kampagne von einem Video, das die Organisation auf Facebook geteilt hat:

Zu sehen ist der alltägliche Spießrutenlauf, den viele Frauen kennen, wenn sie das Haus verlassen: Sie werden mit Worten zu Sexobjekten degradiert, müssen blöde Sprüche ertragen, bekommen ungewollte Komplimente. "Wir Frauen erleiden jeden Tag, zu jeder Zeit verbale Belästigung. Von dem Augenblick an, wenn wir das Haus verlassen. Auf der Straße müssen Frauen im Durchschnitt mehr als eine Minute pro Tag diese 'Komplimente' ertragen", heißt es in einem Statement auf der Website der Organisation.

"Komplimente" als Ausdruck männlicher Dominanz

Die Besonderheit der Kampagne: Selbst Premium-Mitglieder bei Spotify können den Spot nicht "skippen", also nicht überspringen. In der heutigen Zeit ist das die ultimative Machtlosigkeit.

"Wir dürfen nicht tolerieren, dass Frauen diesen 'Komplimenten', die aus unserer Sicht ein Ausdruck männlicher Dominanz sind, nicht entkommen können", schreibt Yolanda Rodriguez, Vorstandsmitglied von "Fundación Triángulo" in dem Statement. "Wir Frauen haben das Recht, uns in der Öffentlichkeit aufzuhalten, ohne dazu gezwungen zu werden, auf einen männlichen Blick zu reagieren, der uns zu Objekten macht."

Vergangene Woche wurde in Frankreich ein Gesetz verabschiedet, das das sogenannte "Catcalling", also die verbale Belästigung, unter Strafe stellt. Mit Geldbußen bis zu 750 Euro. Das neue Gesetz setzt - wie "The Unskippable Payback" - ein klares Zeichen gegen die Bagatellisierung von sexueller Belästigung. "Hey Puppe, haste Bock?" ist kein Kompliment. Sowas will keine Frau hören. Jetzt muss diese Botschaft nur noch in die Köpfe der Menschen. Ein Weg führt über das Ohr - da kommt die Spotify-Kampagne gerade recht.