Dance like nobody's watching: Erinnert ihr euch noch an das virale Video von zirka 2011, in dem ein Mädchen durch einen öffentlichen Waschsalon tanzte? Daran muss Taylor Swift gedacht haben, als sie Ideen für ihr neues Musikvideo brainstormte. Daran - und an noch vieles andere mehr. Denn für den Clip hat Swift so offensichtlich überall geklaut, dass es fast komisch wirkt.

Für alle, die das Video zu "Delicate" (übrigens ehrlich einer der besten Songs auf Swifts Album "Reputation") noch nicht gesehen haben, hier die Zusammenfassung: Taylor Swift läuft als trauriger Promi über den Red Carpet, verfolgt von Fans, Paparazzi, Bodyguards. Message: Berühmtsein ist sooo schwer. Kennen wir aus Britney Spears' "Lucky". Durch einen magischen Zettel (okay ...) wird die Sängerin plötzlich unsichtbar und tanzt - like nobody's watching - durch ein super nobles Hotel. Und zwar ungefähr so wie damals Margaret Qualley in der Kenzo-Werbung von Spike Jonze. Sie schneidet Grimassen wie bei Kenzo, sie versucht die Dance-Moves wie bei Kenzo - nur halt leider nicht so gut.

taylor swift's "delicate" video is a poor man's version of spike jonze's ad for Kenzo, this bop deserved more pic.twitter.com/39Ub99bKqc — christina.jpg (@wtfcylon) March 12, 2018

Hatte Taylor Swift zu viel Weinschorle?

Dazwischen gibt es Ausdruckstanz wie wir ihn aus den Clips von Sia kennen, immer so, dass man zwischen Fremdscham und Lachen schwankt. Ist Taylor Swift etwa so größenwahnsinnig, dass sie glaubt, sie könne mal locker als Profi-Tänzerin durchgehen? Oder hat sie einfach vor dem Dreh zwei Weinschorlen zu viel gehabt? Zumindest sieht es so ungefähr aus, wenn ich und meine Freundinnen meinen, im Club zu Ballett-Beyoncés mutieren zu können. Und dass sollte wirklich niemand filmen.

Your crush is coming, act natural. A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Mar 11, 2018 at 6:24pm PDT





Offenbar hat sich Taylor Swift aber etwas dabei gedacht. Dass das Ganze absichtlich schlecht sein soll, deutete sie nach der Veröffentlichung auf Instagram an, indem sie sich kurzerhand selbst zum Meme machte. "Verhalte dich normal, dein Schwarm kommt", schrieb sie zu einem kurzen Ausschnitt, der sie beim Tanzen zeigt. Über sich selbst lachen kann sie. Und das ist für einen Popstar dieser Größenordnung nicht selbstverständlich. Also tanz weiter, Taylor! Auch wenn ALLE zusehen.