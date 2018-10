Irgendwann entschied sich der zwölfjährige Adrian dazu, seine Haare nicht mehr schneiden zu lassen. Der Junge aus der Gemeinde Bellenberg (etwa 4500 Einwohner) im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm ließ nach der Kommunion seine Mähne einfach immer weiter wuchern. Dafür musste er in der Schule von den anderen Kindern jede Menge Spott einstecken – viele Mitschüler mobbten Adrian wegen seiner Langhaarfrisur.

Doch Adrian verfolgte ein ganz besonderes Ziel: Er wollte mit seinen Haaren kranken Kindern helfen. Die langen Strähnen sollten Menschen zugute kommen, die zum Beispiel wegen einer Chemotherapie ihre eigenen Haare verloren haben, und nun Perücken brauchen. Darauf wurde schließlich auch die Band The BossHoss aufmerksam – und nun wollen die Country-Stars dem Zwölfjährigen einen Besuch abstatten.

The Boss Hoss spielen Konzert für mutigen Zwölfjährigen

Am 16. Oktober wollen die Frontmänner Boss Burns und Hoss Power, die unter anderem durch ihre Jurorenrolle in der TV-Castingshow "The Voice Of Germany" bekannt geworden sind, zusammen mit ihren Bandkollegen ein Wohnzimmerkonzert bei dem jungen Spender spielen. Organisiert wurde die Überraschung von dem Radiosender "Antenne Bayern".

"Adrian war sprachlos und gerührt", sagte seine Mutter der Zeitung "Augsburger Allgemeine". Schließlich ist Adrian selbst großer Musikfan und Schlagzeuger. Jetzt darf er beim Soundcheck der berühmten Band sogar Cajon spielen. Mit einer solchen Belohnung für seine mutige und großzügige Aktion hatte Adrian sicherlich nicht gerechnet.

Adrian ließ sich drei Jahre lang die Haare wachsen

Verdient hat er sie sich aber allemal: Drei Jahre lang ließ er seine Haare wachsen und musste in dieser Zeit jede Menge Hänseleien über sich ergehen lassen. "Schneid dir mal die Haare – das sieht beschissen aus", hätten seine Mitschüler gesagt und ihn als "Mädchen" bezeichnet, erzählte Adrian "Antenne Bayern".

40 Zentimeter lang war seine Mähne am Ende, dann kamen die Haare ab. Was er damit vorhatte, hatte er in den drei Jahren kaum jemandem erzählt: Jetzt werden daraus Perücken für kranke Kinder hergestellt. Und Adrian ist nicht nur deshalb an seiner Schule nun ein kleiner Star.