2019 sind zwei Konzerte des stark umstrittenen R'n'B-Stars R. Kelly in Deutschland geplant: Eines am 12. April in Ludwigshafen, eines am 14. April in der Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg . Kritiker wollen die Auftritte nun mit einer Online-Petition verhindern, die sie auf der Plattform "Change.org" ins Leben gerufen haben. "#RKELLYSTUMMSCHALTEN – Keine Bühne für Sexualverbrecher" heißt es dort. "Wir wollen, dass seine Konzerte in Hamburg und Ludwigsburg verhindert werden", schreiben die Initiatioren.

Mehr als 4600 Menschen hatten die Petition bis Donnerstagnachmittag bereits unterzeichnet.

Auf den Homepages der Sporthalle in Hamburg und der MHP Arena in Ludwigshafen war die Veranstaltung am Donnerstag nicht gelistet. Aus der Pressestelle des für die Sporthalle zuständigen Bezirksamts Hamburg-Nord hieß es dazu auf stern-Anfrage, dass der Auftritt nicht entfernt wurde, sondern bislang ohnehin noch gar nicht auf der Seite aufgeführt war.

Hallenbetreiber geht davon aus, dass Konzerte stattfinden

Bislang geht man im Amt davon aus, dass die Veranstaltung stattfindet: "Wir bestätigen Ihnen, dass die Sporthalle Hamburg einen Vertrag mit dem Veranstalter Thomas Bernard aus Schorndorf für ein Konzert mit dem Künstler R. Kelly geschlossen hat", schreibt das Amt. Als Hallenbetreiber habe man ohnehin wenig Möglichkeiten: "Das Bezirksamt Hamburg-Nord ist vertraglich gebunden und sieht derzeit keine rechtliche Handhabe, den Vertrag einseitig zu kündigen", heißt es. Und weiter: "Es obliegt dem deutschen Veranstalter die Wertung, ob es opportun erscheint, das Konzert wie geplant am 14. April stattfinden zu lassen."

Der Veranstalter selbst konnte für Rückfragen – etwa zum Stand des Kartenvorverkaufs - nicht erreicht werden. Bei diversen Online-Vorverkaufsstellen wie etwa Eventim waren am Donnerstag ganz regulär Tickets ab einem Preis von rund 100 Euro zum Kauf erhältlich.

Hintergrund: Seit mehr als 20 Jahren kursieren schwere Vorwürfe wegen Missbrauchs und Vergewaltigung gegen den Musiker R. Kelly. Eine Anklage wegen Kinderpornographie 2002 endete sechs Jahre später mit einem Freispruch. Nicht zuletzt durch die Doku-Serie "Surviving R. Kelly" flammte die Diskussion zuletzt wieder neu auf. Darin kommen etliche Frauen zu Wort, die der Musiker missbraucht und zum Schweigen gebracht haben soll. Teilweise waren sie zum Zeitpunkt des Geschehens minderjährig, auch Kellys Ex-Frau äußert sich. R. Kelly selbst bestreitet die Vorwürfe vehement. +++ Mehr Informationen zu den Vorwürfen und der Serie gibt es hier +++

Quellen: Sporthalle, MHP Arena, "Change.org"