Wie sangen die Beastie Boys einst so schön? "You gotta fight for your right to party"! Diese weltberühmte Songzeile müssen auch zwei Senioren im Hinterkopf gehabt haben, als sie am Freitagabend aus ihrem Seniorenstift in Dithmarschen ausbüxten und sich auf den knapp 25 Kilometer langen Weg gen Metal-Festival in Wacken machten.

Das dortige Open-Air-Festival ist weltberühmt. Seit 1990 pilgern jedes Jahr rund 85.000 Fans in die kleine Gemeinde Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein, um dort ein Wochenende lang Leber, Haarwurzeln und Stimmbänder auf ihr Durchhaltevermögen zu testen.

Einmal in Wacken angekommen, wollten sie gar nicht mehr weg

Kein Wunder also, dass die zwei Herren das ganze Spektakel gerne mal live erleben wollten. Blöd nur: Sie meldeten sich in ihrem Seniorenstift in Dithmarschen nicht ab, weshalb man die zwei betagten Bewohner schnell vermisste und die Polizei einschaltete. Diese gabelte die beiden alternden Rocker gegen drei Uhr morgens am Gelände auf.

Doch wer jetzt glaubt, dass die Herren ihr Abenteuer ohne Widerrede einfach beendeten: Pustekuchen! In der Pressemitteilung der zuständigen Polizeistelle in Itzehoe heißt es: "Die Männer machten sich nur widerwillig auf den Heimweg, so dass ein Streifenwagen das beauftragte Taxi vorsorglich begleitete."

Rock on! Das gibt eine super Geschichte beim nächsten Bingo-Abend!