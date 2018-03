Farbenfrohes Hollywood statt Protestschwarz: Bei der Oscar-Verleihung sind die Stars in der Nacht zum Montag in vielen verschiedenen Tönen erschienen. Während bei den Golden Globes Anfang des Jahres der Rote Teppich unter einem Meer schwarzer Kleider versunken war, um in der Debatte um sexuelle Belästigung ein Zeichen zu setzen, drückte sich der Protest in der Nacht zum Montag in Hollywood durch Worte aus - und nicht durch die Wahl der Kleiderfarbe.



Einzig das häufig zu sehende Weiß könnte als Hommage an die Frauenbewegung gesehen werden - es ist die Farbe der Suffragetten-Bewegung, die Anfang des 20. Jahrhunderts für Gleichberechtigung kämpfte.



Oscar 2018: Weiß als Farbe des Abends

So zeigte sich die 80-jährige Jane Fonda in einer hautengen weißen Abendrobe mit geometrischem Ausschnitt von Balmain. "Star-Wars"-Schauspielerin Laura Dern kam in einem ebenfalls eng anliegenden, schneeweißen Dress mit V-Ausschnitt und zwei ungleichen Trägern von Calvin Klein. Die Sängerin und Schauspielerin Mary J. Blige zeigte sich in einem Kleid mit asymmetischem Ausschnitt von Versace, das aus weißem Rock und silberner Corsage bestand. Auch Camila Alves trug Weiß, ihre weit ausgestellte Robe erinnerte an ein Hochzeitskleid. Mit einem cremefarbenen Prinzessinnen-Kleid von Armani schwebte Schauspielerin Allison Williams über den Roten Teppich.



Für starke Motive war auf dem Roten Teppich also gesorgt, aber nicht nur dort: Auch hinter den Kulissen kam es zu vielen besonderen Szenen - insbesondere in jenen Momenten, in denen die Stars sich unbeobachtet fühlten. In unserer Fotostrecke haben wir die schönsten und schrägsten Bilder vor und hinter den Kulissen zusammengestellt.