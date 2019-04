Hasen, Lämmer, Eier und Feuer – an Ostern wimmelt es nur so von traditionellen Bräuchen. An Karfreitag wird Fisch gegessen, es gibt ein großes Osterfrühstück und die Abende werden am Osterfeuer verbracht. Doch während die einen an Ostern quer durchs Land reisen, um die Familie zu besuchen, genießen andere die Feiertage auf die unkonventionelle Art.

Denn wer keine Lust auf Ostereier suchen und Hefezopf hat, kann sich genauso gut mit Freunden ein lustiges Wochenende machen.

Wie verbringst du dein Osterfest? Bist du eher der Familientyp und feierst am liebsten so wie immer? Oder sieht dein Ostern jedes Jahr anders aus? Ob traditionell, unkonventionell oder doch alles egal – in unserem Test findest du heraus, welcher Feiertags-Typ du bist.

Welcher Feiertags-Typ bist du? Hier im Test findest du es heraus: