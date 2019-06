Ach, Reddit. Du wunderbarer Ort, der Geschichten preisgibt, die oft egal, nicht selten skurril und zweitweise sehr amüsant sind. Auf der Internetplattform hat nun ein Nutzer gefragt: "What stupid thing did you spend tons of money on?" Also: Für welche Dummheit gebt ihr so richtig viel Geld aus? Oh, wer sich hier nicht ertappt fühlt, der werfe den ersten Stein. Viel zu oft kommt es im Leben zu Fehlinvestitionen, von denen niemand erfahren durfte, weil die Scham doch zu groß wäre und ein Mantel des Schweigens darüber gebreitet werden musste. Und oft gibt man ständig Geld für etwas aus, obwohl man eigentlich weiß, dass das bei kontinuierlicher Fortsetzung dieser Verschwendung früher oder später Peter Zwegat auf den Plan rufen wird. Gott bewahre!

Das Schöne und Beruhigende an den Antworten der Reddit-Nutzer auf diese Frage ist: Ihr seid nicht allein! Jeder hat schon einmal Geld ausgegeben, und danach zutiefst bereut.

Direkt die erste Antwort versetzt uns zurück in die 2000er, in denen eine entsprechende Werbung über so manchen Bildschirm flimmerte. Nutzer "maemaddy" schreibt: "Eine dieser Bauchmuskel-Gürtel, die deine Muskeln erschüttern und Kontraktionen hervorrufen sollen, damit du ein Sixpack bekommst. Newsflash: es hat nicht funktioniert, hat aber alles an mir gut durchgerüttelt." "Danke, dass du deinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung gestellt hast", kommentiert ein Nutzer amüsiert.

Zu viel Geld ausgegeben für Zigaretten – oder Klebeband

Ein anderer Nutzer schreibt, dass Zigaretten das Dümmste seien, wofür er Geld ausgegeben habe. "So eine Verschwendung. Es werden nächstes Jahr zehn Jahre, seitdem ich aufgehört habe. Verdammt." Während wahrscheinlich sehr viele sich mit dieser Art von "Geldverschwendung" identifizieren können, berichtet ein anderer Reddit-Nutzer von einem eher nischigen Hobby, das sein Konto belastete: Klebeband! "Als ich ungefähr 13 oder 14 war habe ich jede Menge Geld für Klebeband ausgegeben, um Geldbeutel und so zu basteln. Ich war darin ziemlich gut, aber es war echt eine Verschwendung. Ich hatte eine Kiste mit 30 bis 40 Rollen. Gute Zeiten!"

Doch auch Essen kann dich an den Rand des Existenzminimums bringen: "Ich plane immer 400 Dollar für Essen pro Monat ein, aber dann gebe ich ungefähr 900 Dollar dafür aus – weil ich so viel in Restaurants gehe", gesteht ein Nutzer. Ein anderer Nutzer erkennt sich in diesem Dilemma wieder, und setzt mit zu häufigen "Essensbestellungen" noch einen drauf.

Außerdem zählen zu den dümmsten Dingen, für die Nutzer Geld ausgegeben hatten:

eine Zusage von Hogwarts ... für mich selbst

ein Mountainbike für 800 Dollar, das ich genau zweimal benutzt habe

eine Enzyklopädie für 500 Dollar

einen Ex-Freund

Badebomben

Starbucks. Ich verfluche diesen Kaffee, dafür, dass er süchtig macht und nur zwei Minuten von meinem Schreibtisch entfernt ist

eine Hochzeit

Immerhin scheint bei den größten und schlimmsten Fehlinvestitionen am Ende zumindest eine gute Geschichte dabei herauszukommen. Und falls nicht: Am Ende ist es schließlich nur Geld.

Quelle: Reddit