"Mama, was ist ein Blowjob?" – Als Kinder sind wir quasi den Erwachsenen ausgeliefert. Sie wollen nicht, dass wir eine bestimmte Information bekommen? Dann bekommen wir sie nicht. Punkt. So entsteht schon die ein oder andere witzige Situation – vor allem für die Erwachsenen. In einem Reddit-Thread sammeln User ihre witzigsten "Was-ich-als-Kind-nicht-wusste"-Stories. Dabei ist es nicht besonders überraschend, dass vieles davon mit Fortpflanzung und Zärtlichkeiten zu tun hat.

Wie bei dieser Userin: Ihre Mutter hat ihr erzählt, ein Blowjob sei eine schnelle Aufgabe, die leicht zu erledigen ist.

Da gab es wohl einen glücklichen Papa oder zumindest eine Mama, die öfters mal den leichten Weg gewählt hat.

Auch mit sexuellen Neigungen haben es einige der Nutzer als Kind nicht so eng gesehen.



"In der Mittelschule dachten meine beste Freundin und ich, das 'queer' ein anderes Wort für 'weirdo' ist" – also schlurften die zwei stolzen Weirdos Hand in Hand in die Küche der konservativen Eltern und deklarierten lauthals, sie seien jetzt queer. "An diesem Tag habe ich viel gelernt. Ich habe es nie mehr geschafft, meinen Vater so heftig zum Lachen zu bringen."

Seine Eltern zum Lachen bringen konnte auch User bripatrick:

Mit acht Jahren war er großer Alanis Morissette-Fan und hat wohl nicht ganz verstanden, was "friends with benefits" bedeutet – oder vielleicht doch?!



Generell haben wir als Kinder das Thema Sex halt einfach nicht auf dem Schirm. Dieser User dachte, seine Eltern wären große Wrestling-Fans.



Manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, nicht sofort über alles aufzuklären. Es ist definitiv angenehmer, mit dem Wissen zu leben, seine Eltern beim Westling und nicht beim Sex beobachtet zu haben.

Den ganzen Thread mit noch mehr witzigen Stories findest du hier: Reddit Thread