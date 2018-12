Neben der Deutschen Post und allen Paket-Lieferdiensten des Landes ist die Deutsche Bahn in der Weihnachtszeit Stressfaktor und Beschwerdestelle Nummer eins in Deutschland. Über die Bahn zu jammern hat Konjunktur und gehört in der Vorweihnachtszeit einfach dazu – denn schließlich fährt ein Großteil der Deutschen mit dem Zug in die Heimat.

Doch wenn man sich in diesem Jahr schon mit gefühlt halb Deutschland am Sonntagabend in den Zug setzt, um jeden Platz kämpft und sogar eine viel zu teure Platzreservierung in Kauf genommen hat, dann sollte wenigstens das Internet in der Bahn funktionieren. Doch seien wir realistisch - 5G ist ein Traum und stabiles Wlan in der Bahn auch. Doch statt zu jammern, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Bahnfahrt sinnvoll oder einfach mal entspannt zu nutzen. NEON weiß, wie – und zeigt es euch in der Bilderstrecke.