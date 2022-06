Oh, du herrliche Festival-Zeit! Bald geht es wieder los und die ersten Festivals starten. Ob alter Hase oder Neuling, wir haben zehn Dinge für dich gefunden, die du auf deinem nächsten Festival unbedingt brauchst.

Es gibt einige Dinge, die darfst du auf keinen Fall vergessen, wenn du auf dein nächstes Festival gehst. Wir haben zehn davon herausgesucht und zeigen dir unsere Favoriten auf der Festival-Packliste.

Festival-Packliste

#1 Wurfzelt

Ein Wurfzelt sollte auf deiner Festival-Packliste ganz oben stehen. Die praktischen Zelte lassen sich klein zusammenfalten, nehmen wenig Platz im Gepäck ein und der Aufbau ist mit wenigen Handgriffen erledigt. Dieses Zelt ist für zwei Leute geeignet, wasserbeständig und belüftet.

Tipp: Du magst es ausgefallener und brauchst mehr Platz? Dieses große Zelt im Tipi-Style gefällt uns.

#2 Getränkehalter zum Umhängen

Auf unserer Festival-Packliste darf dieses praktische Gadget nicht fehlen: Der Getränkehalter erleichtert das Tragen von Flaschen. Du trägst die Halterung mit der Flasche als Crossbody-Tasche, hast die Hände frei und kannst ausgelassen tanzen, ohne dabei zu verdursten.

Tipp: Du kannst dir auch deinen eigenen Getränkehalter basteln - mit Gafferband.

#3 Praktische Handysicherung

Auf Festivals wird zwar gerne auf den alten Handy-Knochen, alias Nokia-Handy, zurückgegriffen, wer aber gerne Fotos und Videos machen will, der greift zum Smartphone. Mit dieser praktischen Handysicherung kann dir dein Handy nicht mehr aus der (Hosen)-Tasche geklaut werden.

#4 Sofa

Mit diesem Festival-Gadget spielst du in Sachen Gemütlichkeit in der ersten Liga. Das aufblasbare Sofa lädt zu einem bequemen Mittagsschlaf zwischen Deinen Lieblingsbands ein. Fürs Festival muss es definitiv das Weltraum-Design sein. Wem das noch nicht reicht: Es gibt sogar einen eingebauten (Bier)-Flaschenhalter.

#5 Campingstuhl

Ein Campingstuhl macht immer Sinn, ob um in gemeinsamer Runde abzuhängen oder in Ruhe etwas zu essen. Dieser Stuhl gefällt uns, da er sich klein zusammenklappen lässt, praktische Taschen hat und nur um die 30 Euro kostet.

#6 Gürteltasche

Gürteltaschen kannst du dir wie eine Crossbody-Tasche einfach umhängen. Handy, Wertsachen und was du sonst noch brauchst, sind immer griffbereit und diebstahlsicher. Gürteltaschen findest du eigentlich überall, ob online oder in den Geschäften. Hier gibt es den Klassiker von Eastpak.

#7 Regenschutz für jeden Schuh

Regen gehört auch zu einem echten Festival-Erlebnis und deshalb darf dieses Thema nicht auf der Festival-Packliste fehlen. Wer keine Lust auf Matsch und Wasser in den Sneakern hat, der wird dieses Gadget auf unserer Festival-Packliste lieben. Mit diesem wasserdichten Schuhschutz kannst du jeden Schuh in Sekundenschnelle in einen Gummistiefel verwandeln.

#8 Wasserdichte Reisetasche

Sollte dein Festival wirklich eine verregnete Angelegenheit werden, dann bist du mit einer wasserdichten Reisetasche gut beraten. Bei gutem Wetter schadet die Wahl einer wasserdichten Tasche aber auch nicht, so gehst du auf Nummer sicher, dass dein Hab und Gut geschützt ist.

#9 Wiederverwendbare Ohrstöpsel

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, deswegen gehört es auch auf die Festival-Packliste. Anstatt herkömmliche Ohrstöpsel nur wenige Male zu verwenden, kannst du dir dieses Modell einpacken. Im Gegensatz zu Ohrstöpseln aus Schaumstoff, die den Klang der Musik verändern und dumpf werden lassen, reduzieren diese Ohrstöpsel lediglich die Lautstärke ohne dabei den Sound zu verzerren.

#10 Nachhaltiges Besteck

Wegwerf-Besteck war gestern. Verwende stattdessen dieses nachhaltige Besteck-Set aus Bambus. Das Material ist ein Naturrohstoff, der besonders schnell nach wächst und somit eine erneuerbare Ressource darstellt. Du findest im Set auch einen Strohhalm und eine kleine Reinigungsbürste.

