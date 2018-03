1 Mein Flug war zu spät. Bekomme ich jetzt Geld?



Bei mehr als drei Stunden und weniger als 1500 Kilometer Strecke hast du Anspruch auf 250 Euro. Bei mehr als 1500 Kilometern gibt es 400 Euro. Bei Strecken über 3500 Kilometer, die um mehr als vier Stunden verspätet sind, beträgt die Entschädigung 600 Euro pro Person, bis zu drei Jahre nach dem Flug. All das gilt, wenn du mit einer europäischen Airline geflogen oder in der EU gestartet oder gelandet bist.



2 Wie komme ich an die Kohle?

Der bequemste Weg ist eine Firma wie EU-Claim, Fairplane oder Flightright, die das Geld für dich einfordert. Dafür verlangt sie (im Erfolgsfall) eine Provision von 25 bis 30 Prozent. Das Geld kannst du dir sparen, wenn du selber an die Airline schreibst. Mach dich drauf gefasst, dass du erst mal abgewimmelt wirst und alles dokumentieren musst. Heb also deine Bordkarten auf und lass dir die Verspätung und den Grund am besten direkt am Flughafen bestätigen.

Verspätete Flugreise: Wann Airlines nicht zahlen

3 Ist der Grund für die Verspätung nicht egal?



Nein, denn wenn "außergewöhnliche Umstände“ wie Streik oder extrem schlechtes Wetter der Grund für die Verspätung waren, muss die Fluglinie nicht zahlen. Falls diese Gründe nicht vorliegen, sie sich aber trotzdem stur stellt, kannst du dich an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (Söp) wenden, die dir dann kostenlos hilft.



4 Durch die Verspätung habe ich den Anschlussflug verpasst. Pech?

Wenn du beide Flüge bei derselben Airline gebucht hast, ist die Differenz zwischen der geplanten und der tatsächlichen Ankunftszeit entscheidend. Beispiel: Der erste Flug hatte zwei Stunden Verspätung, durch den verpassten Anschluss warst du fünf Stunden später am Ziel. Folglich steht dir eine Entschädigung von mindestens 250 Euro zu - auch wenn der Flug nur 19 Euro gekostet hat.