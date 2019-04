In "Game of Thrones" (GoT) geht es um Drachen, Untote, die die Menschheit ausrotten wollen, und eine rote Priesterin, die dem Herrn des Lichts dient. Man könnte meinen, Fans der Serie wissen, das jegliche Handlungsstränge reine Fiktion sind – eigentlich. Denn was Daniel Portman der Darsteller des Charakters Podrick Payn, nun verraten hat, deutet das Gegenteil an.

Im Interview mit dem Männermagazin "Esquire" spricht der Schauspieler über sexuelle Belästigung durch Fans. Grund dafür sei eine Szene seiner Figur. Diese wird in der dritten Staffel überraschend vom jungfräulichen Knappen zum "Sexgott", nachdem sich drei Prostituierte weigern, nach dem Sex mit ihm Geld anzunehmen. Diese fiktive Charakterentwicklung hat in dem realen Leben des damals 20-Jährigen viel verändert.

"Game of Thrones"-Darsteller sei begrapscht worden

Die Bordell-Szene sorgte nicht nur bei seinem Herrn Tyrion Lennister (gespielt von Peter Dinklage, 49) für Bewunderung, sondern blieb auch vielen Fans in Erinnerung – und führte zu einigen seltsamen Begegnungen. "Ich wurde von so vielen begrapscht … also hauptsächlich von älteren Frauen", deutet Portman in dem Gespräch an und erklärt: "Heutzutage sollte man meinen, dass die Menschen in der Lage sind, Realität und Fiktion zu unterscheiden. Ich will nicht sagen, das gehört dazu, aber die Leute sind echt verrückt danach. Es ist einfach nicht cool."

Die Inszenierung als perfekter Liebhaber hat dem Schauspieler aber auch Vorteile gebracht: "Ich war 20 Jahre alt, als es passierte. Ich fühlte mich wie ein Kind im Süßigkeitenladen." Nachdem ihn die Autoren aus dem Nichts zum Casanova gemacht hatten, hätten sich Menschen auf der ganzen Welt gefragt, ob da etwas dran sei oder nicht, so Portman. "Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, das hätte keinen Spaß gemacht."