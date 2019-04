Iloilo City, Hauptstadt der Provinz Iloilo auf den Philippinen, ist ein beliebtes Reiseziel für Touristen, die Südostasien erkunden wollen. Häufig wird die Stadt auch als das "Herz der Philippinen" bezeichnet. Kein Wunder also, dass dort auch viele reisende Paare aufschlagen und nach einer Unterkunft suchen. Im Hotel "Ephrathah Farms" werden sie allerdings nur fündig, wenn sie verheiratet sind.

Das Hotel vermietet seine Doppelzimmer nämlich nur an Ehepaare. Auf Facebook veröffentlichte die Unterkunft seine Richtlinien für Paare, die ein Hotelzimmer mieten wollen. Demnach müssen diese an der Rezeption einen Beweis vorlegen, dass sie verheiratet sind – akzeptiert werden zum Beispiel Eheringe oder Ausweispapiere.

"Nur verheiratete Menschen sollten Sex miteinander haben"

Das Hotel-Management begründet diese ungewöhnliche Regelung mit der christlichen Sexualmoral. Dafür werden auch wirtschaftliche Verluste in Kauf genommen: "So sehr wir unsere Gewinne auch vergrößern möchten, sind wir doch durch unseren christlichen Glauben dazu verpflichtet, an dieser Regel festzuhalten", heißt es in dem Aushang an der Rezeption zur Erklärung. Neu ist die Regelung nicht – wie der Sender "ABS-CBN News" berichtet, ist sie schon seit der Gründung des Hotels vor sechs Jahren in Kraft. Jetzt gingen die Richtlinien jedoch im Netz viral, nachdem ein User sie auf Facebook verbreitet hatte.

Gegenüber dem Sender erklärte das Hotel: "Wir glauben an die heilige Ehe. Außerdem glauben wir, dass nur verheiratete Menschen Sex miteinander haben sollten." Paare, die nur "kurzfristige Absichten" hätten, wolle man keine Gelegenheit dazu geben, ebenso wenig wie Affären Vorschub zu leisten.

Den Betreibern ist zwar bewusst, dass ihre Einnahmen unter der strikten Vorgabe leiden könnten, jedoch bewerten sie ihren Glauben höher als wirtschaftliche Interessen. Auch der Name des Hotels hat einen biblischen Ursprung: Ephrata ist ein anderer Name für Betlehem, die Geburtsstadt Jesu.

Quellen: Ephrathah Farms auf Facebook / ABS-CBN News