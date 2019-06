Noch immer hat Tiffani Adams das zweite Juni-Wochenende nicht vergessen. Seither leidet die Kanadierin unter Angstzuständen und Schlaflosigkeit. Immer wieder träume sie, wie sie nachts allein und eingeschlossen aufwache. "Ich bin ein Wrack", heißt in einem Facebook-Beitrag auf der Seite der kanadischen Fluggesellschaft Air Canada. Darin schildert Adams die Erlebnisse ihres Fluges von Quebec nach Toronto vor wenigen Wochen.

Es war Sonntagabend, der 9. Juni. Adams hatte übers Wochenende ihre Freundin Deanna in Quebec besucht. Am Abend flog sie wieder zurück nach Toronto. Knapp 90 Minuten sollte ihr Flug dauern. Als sie in die Maschine einstieg, habe sie sich noch gefreut. Nur ein Viertel der Sitze war belegt. Zunächst habe sie noch ein Buch gelesen. Auf der Hälfte des Fluges sei sie dann allerdings eingeschlafen. Ungefähr um Mitternacht sei sie wieder aufgewacht: "Frierend und noch immer in einem Sitz festgeschnallt", berichtet Adams.

"Ich konnte nicht mal mein Handy nutzen"

Es muss einige Stunden nach der Landung gewesen sein. In ihrer Erinnerung war es stockdunkel. Sie war allein – keine Spur der Crew oder von den anderen Passagieren. Die Maschine befand sich weit entfernt vom Terminal. Alle Türen waren verriegelt. "Ich dachte zunächst, ich befinde mich in einem schlimmen Traum", so Adams. Nur war es kein Traum. Sie war tatsächlich im Flugzeug eingesperrt.

Es sei schrecklich gewesen, so Adams. "Ich konnte nicht mal mein Handy nutzen, um Hilfe zu rufen." Denn ihr Akku sei leer gewesen. Ihr blieb also nichts anderes übrig, als sich irgendwie durch das stockdunkle Flugzeug zu tasten. Im Cockpit habe sie schließlich eine Taschenlampe gefunden. Mit dieser habe sie aus dem Fenster S.O.S.-Signale abgegeben – in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit eines Flughafenmitarbeiters zu erregen. Es klappte. Ein vorbeifahrender Gepäckwagenfahrer entdeckte sie.

"Als ich sah, wie ein Gepäckwagen auf mich zufuhr, baumelten meine Beine aus dem Flugzeug. Der Mann war geschockt und fragte, wie zum Teufel sie mich im Flugzeug haben zurücklassen können", erzählt sie. Dem Mann sei es letztendlich gelungen, Adams aus dem Flugzeug zu befreien – und zum Terminal zu bringen.

2013 gab's einen ähnlichen Vorfall wie in Kanada

Nachdem bereits zahlreiche Medien über Adams Geschichte berichtet hatten, bestätige nun Air Canada den Vorfall. Der britischen Zeitung "Independent" teilte das Unternehmen mit, dass man mit dem Passagier in Kontakt bleibe.

Das Kuriose dabei ist, dass Tiffani Adams nicht der erste Passagier ist, dem so etwas passierte. 2013 musste ein US-Amerikaner das Gleiche durchmachen. Dieser schlief ebenfalls auf einem Flug ein. Auch ihn vergas das Personal damals. Allerdings konnte er im Gegensatz zu Adams mit dem Handy die Airline informieren. Diese rettete ihn daraufhin.

Quellen: Facebook / New York Post / Independent / Welt