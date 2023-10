Dass sich die Wahl des Urlaubsziels auf das Klima auswirkt, wissen wir natürlich, doch Auswirkungen auf die Urlaubsplanung hat das nur selten. Schließlich ist die Welt so groß und es gibt so viel zu entdecken. Doch von Deutschland aus gesehen warten direkt nebenan wunderschöne Landschaften und urbane Kultur, ganz gleich in welche Himmelsrichtung man schaut. Ob mit Bahn, Bus, Auto, Schiff oder Fahrrad: Wir zeigen Ihnen acht Urlaubsziele, die Sie von den großen deutschen Städten aus einfach und günstig erreicht. Hoffnung für die Zukunft und gutes Gewissen? All-Inclusive.

Hilfreiche Links, um eure Reisen in Zukunft klimaschonend zu planen:

Bookitgreen: Hier findet ihr umweltfreundliche Unterkünfte weltweit, streng bewertet nach relevanten Nachhaltigkeitskriterien wie Zertifikaten und auch Kundenbewertungen.

GutBürger.Reisen: Die Idee ähnelt jener der grünen Suchmaschine Ecosia. Aus den Einnahmen der Seite werden die Emissionen der Buchenden direkt wieder kompensiert.

Anderswo: Unter dem Motto "Europa nachhaltig entdecken" stellt der Blog "Anderswo" umweltbewusste und doch außergewöhnliche Reiseziele vor.